Milán, uno de los principales centros económicos de Italia, vivió dos jornadas consecutivas de disturbios luego de que una manifestación contra el aumento del costo de vida derivara en enfrentamientos entre grupos de jóvenes y las fuerzas de seguridad.
Milán: los violentos disturbios dejaron más de 200 detenidos y comercios saqueados
Los enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la Policía se extendieron durante el fin de semana en el centro de la ciudad italiana. Hubo saqueos, destrozos y el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La primera ministra Giorgia Meloni convocó a una reunión de seguridad para analizar la situación.
Los incidentes comenzaron el sábado 17 de octubre, al margen de una protesta autorizada, y continuaron el domingo en los alrededores de la plaza del Duomo, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad.
Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas y otros objetos contra los efectivos policiales, mientras que también se registraron saqueos y daños en comercios y mobiliario urbano.
La Policía respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los grupos violentos. Entre los establecimientos afectados se encontró un local de la cadena deportiva Decathlon, mientras que también se reportaron destrozos en contenedores, bicicletas y monopatines de uso compartido.
Los balances difundidos por las autoridades y las agencias de noticias registraron más de 200 personas detenidas durante los operativos del fin de semana.
Un reporte de Reuters del lunes elevó a 271 las personas retenidas durante los disturbios del domingo, entre ellas 23 menores de edad y 13 ciudadanos extranjeros. De ese total, 32 quedaron formalmente arrestadas, según la misma fuente.
El costo de vida, el trasfondo de las protestas
La movilización había sido convocada para expresar el malestar por el encarecimiento de la vida y otras dificultades económicas. Sin embargo, los episodios de violencia terminaron desplazando el eje de la protesta y generaron preocupación entre comerciantes, residentes y turistas.
El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, cuestionó los daños provocados y describió el impacto de los incidentes en el centro urbano. “Escaparates rotos, tiendas saqueadas y ciudadanos atemorizados”, afirmó, al referirse a lo ocurrido.
Sala también advirtió sobre la dimensión internacional del fenómeno. Según declaró a la agencia ANSA, los disturbios registrados en la ciudad forman parte de una problemática que se observa en otros centros urbanos y que, a su entender, se retroalimenta a partir de un contexto internacional de creciente tensión social.
Los incidentes no se limitaron a Milán. Durante el fin de semana también se registraron enfrentamientos en ciudades del norte italiano, como Turín y Bolonia, en el marco de manifestaciones vinculadas con el costo de vida y el malestar social.
Meloni convocó a una reunión de seguridad
Ante la escalada de violencia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó para este lunes 19 de octubre una reunión con responsables del área de seguridad para evaluar lo ocurrido y analizar posibles medidas.
La jefa de Gobierno condenó los actos violentos y defendió la distinción entre el derecho a manifestarse y los ataques contra personas y bienes. La convocatoria busca abordar el impacto de los disturbios y la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a episodios que afectaron a varias ciudades del país.
Los acontecimientos en Milán también se producen en un contexto de protestas y enfrentamientos recientes en Francia, donde manifestaciones por cuestiones económicas y sociales derivaron en saqueos y choques con la Policía.