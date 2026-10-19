Italia

Milán: los violentos disturbios dejaron más de 200 detenidos y comercios saqueados

Los enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la Policía se extendieron durante el fin de semana en el centro de la ciudad italiana. Hubo saqueos, destrozos y el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La primera ministra Giorgia Meloni convocó a una reunión de seguridad para analizar la situación.