Un hombre de 35 años y un niño de 6 murieron, mientras que otras 11 personas resultaron heridas, luego de que un conductor ingresara con su vehículo a un campo de fútbol en Wichita, Kansas, Estados Unidos. El episodio ocurrió el sábado por la tarde, mientras varias familias presenciaban un partido infantil.
Kansas: una camioneta atropelló a una multitud en una cancha de fútbol y causó dos muertes
El episodio ocurrió durante un encuentro infantil en Wichita y dejó 11 heridos, entre ellos cinco menores. El conductor quedó bajo custodia policial mientras las autoridades investigan lo sucedido.
El hecho tuvo lugar alrededor de las 15.25, hora local, en el complejo deportivo Stryker. Según informaron las autoridades, el conductor viajaba con dos menores en el vehículo y quedó bajo custodia policial.
Dos muertos y 11 heridos
Las dos víctimas fatales fallecieron en el lugar y, hasta el momento del informe, no habían sido identificadas oficialmente. De acuerdo con la información difundida, se trata de un hombre de 35 años y un niño de 6.
Entre los 11 heridos hay cinco menores. Las autoridades señalaron que no existe una amenaza mayor para la comunidad tras el incidente.
El capitán Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita, brindó detalles del caso durante una conferencia de prensa. El medio local KWCH describió el vehículo involucrado como una camioneta negra.
El relato de los testigos
Una de las madres que se encontraba en el complejo deportivo para acompañar a su hijo contó que, al principio, los presentes pensaron que el vehículo iba a detenerse, pero continuó avanzando.
“Fue puro pánico”, relató la mujer en declaraciones a CNN, al describir los momentos de confusión que se vivieron durante el atropello.
Otro testigo contó a la televisión local KWCH que su padre se acercó a la camioneta y sacó al conductor para evitar que siguiera embistiendo a las personas que estaban en el lugar.
Según su testimonio, esa intervención pudo haber impedido que el vehículo continuara avanzando y provocara más víctimas.
Investigan el episodio
Las circunstancias del hecho quedaron bajo investigación policial. Por el momento, las autoridades no informaron públicamente cuáles fueron las causas que llevaron al vehículo a ingresar al campo de fútbol.
“Esto es una tragedia”, expresó Moses al referirse a lo ocurrido.
Tras el episodio, el Ayuntamiento de Wichita dispuso la suspensión de las actividades en el complejo deportivo hasta nuevo aviso.