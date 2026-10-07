Una pareja de California ha sido acusada de múltiples cargos de abuso contra al menos 14 niños nacidos por gestación subrogada, algunos de tan solo dos meses de edad, y de coaccionar a un testigo.
Acusan a un matrimonio millonario por el abuso infantil de sus 14 hijos nacidos por gestación subrogada
"El número de niños que fueron sometidos a este presunto abuso horrendo no tiene precedentes", declaró el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado. Uno de los menores tiene apenas dos meses.
"El número de niños que fueron sometidos a este presunto abuso horrendo no tiene precedentes", declaró el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado.
Guojun Xuan y Silvia Zhang, a quienes los medios estadounidenses describen como pareja, fueron arrestados el martes en su mansión de Arcadia.
Según informó CBS News, socio estadounidense de la BBC, ambos se declararon inocentes en un juzgado de Pasadena.
Xuan, de 66 años, y Zhang, de 39, están acusados de conspirar para someter a 15 de los 16 niños que vivían en su casa a repetidos abusos físicos, después de que 21 niños fueran retirados de su custodia el año pasado.
La pareja dirigía su propia empresa de gestación subrogada y están acusados de hacer declaraciones falsas a al menos dos mujeres que se convirtieron en madres sustitutas, indicando que Zhang tenía dificultades para concebir, según la denuncia penal.
En mayo de 2025, Zhang mantenía una hoja de cálculo que registraba a 21 niños, incluidos los nacidos mediante gestación subrogada.
Según las autoridades, la investigación comenzó ese mismo mes cuando Zhang llevó al hospital a un niño de dos meses con una lesión en la cabeza, diciéndole al personal médico que el bebé se había caído de la cama.
El abogado de la pareja, Mitchell Krems, afirmó que la acusación era una "tergiversación" basada en las pruebas que había revisado, según informó CBS News en Los Ángeles.
Cámaras y violencia en la mansión
El personal del hospital informó a las autoridades, y cuando la policía llegó a su casa, descubrieron tres habitaciones diferentes llamadas "centros de aprendizaje" bajo la supervisión de varias niñeras, que Hochman describió como una "casa de los horrores".
Según las acusaciones, la mansión contaba con 32 cámaras con sensor de movimiento que, según Hochman, la pareja utilizaba para controlar la disciplina que impartían las niñeras.
Las imágenes supuestamente muestran a las niñeras dando nalgadas, bofetadas o golpes a los niños.
Una niñera, Chunmei Li, está acusada de golpear al bebé de dos meses que sufrió la lesión en la cabeza dos días antes de ser llevado al hospital.
Según informó CBS News LA, Krems afirmó que Li fue despedido de inmediato.
Li, de 58 años, había sido acusada previamente de un delito grave de abuso infantil en condiciones que podían causar lesiones corporales graves o la muerte. Hochman declaró que Li se encontraba prófuga con una orden de arresto por valor de 105.000 dólares (88.800 libras esterlinas).
El rescate de los menores
En julio de 2025, las autoridades allanaron por primera vez la casa de la pareja y pusieron a 21 niños bajo la custodia del estado.
El Departamento de Policía de Arcadia declaró, en el momento en que se realizó el primer allanamiento en la casa de la pareja, que los niños tenían entre dos meses y 13 años de edad, pero que la mayoría tenían entre uno y tres años.
Quince de los niños fueron sacados del hogar de la pareja, mientras que otros seis vivían en otros lugares y también fueron puestos bajo custodia posteriormente.
Krems afirmó que su cliente Xuan era inocente.
"Está siendo objeto de ataques por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa", citó CBS News al abogado.
Los investigadores creen que las madres sustitutas procedían de diferentes partes del país y que desconocían que al mismo tiempo estaban gestando embriones para la pareja.
Melissa Brisman, abogada de dos de las madres sustitutas, declaró a CBS News: "Es una noticia maravillosa que las personas sean responsables de sus actos y que haya consecuencias si se abusa del sistema de gestación subrogada".
Si es declarado culpable de los cargos, Xuan se enfrenta a una posible pena máxima de 17 años y cuatro meses de prisión estatal, mientras que Zhang se enfrenta a hasta 11 años y ocho meses. Li se enfrenta a hasta 12 años.