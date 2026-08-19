Un hombre de 47 años fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de dos niños de su entorno familiar en Llambi Campbell, una localidad del departamento La Capital ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dictada este martes por unanimidad, al término de un juicio oral realizado en los tribunales de la capital provincial.
Un caso de abusos en Llambi Campbell terminó con una condena a 20 años de prisión
El hombre, de 47 años, fue condenado por abusar sexualmente de dos niños de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron en una vivienda de esa localidad del departamento La Capital, donde las víctimas convivían con el agresor.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los hechos ocurrieron durante la infancia de las víctimas, que actualmente son mayores de edad. Los abusos fueron cometidos en una vivienda en la que los niños residían junto con el condenado, a raíz del vínculo familiar que los unía.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio Carraro, quien lo presidió, Héctor Aiello y Pablo Ruiz Staiger. Las fiscales Natalia Giordano y Florencia Zarabia representaron al MPA durante el debate.
Los hechos investigados
Durante el juicio, Giordano sostuvo que las agresiones sexuales tuvieron lugar cuando las víctimas cursaban la escuela primaria. La fiscal explicó que, por la diferencia de edad entre el autor y los niños, el vínculo familiar y la convivencia existente, las conductas atribuidas al hombre afectaron el normal y libre desarrollo de la sexualidad de ambos.
Según detalló el MPA, la investigación se inició a partir del relato de una de las víctimas. El niño logró contarle a su madre lo que había sucedido y la mujer realizó posteriormente la denuncia que dio origen a la investigación.
Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por haber sido cometido aprovechando una situación de convivencia preexistente. Además, el hombre fue condenado por promoción a la corrupción de menores agravada por la ascendencia y por la convivencia.
Ambos delitos fueron considerados en perjuicio de las dos víctimas.
El veredicto
Tras conocerse la decisión del tribunal, Giordano manifestó que desde la Fiscalía valoraron que se considerara acreditada la atribución delictiva. Al mismo tiempo, señaló que aguardarán los fundamentos de la sentencia para conocer las razones que llevaron a los jueces a adoptar la decisión.
El hombre condenado fue identificado por el MPA con las iniciales CMZ. Su identidad completa no fue difundida debido a que comparte apellido con las víctimas, con el objetivo de evitar su revictimización.