Un fallo polémico y un debate de fondo

La Corte revisará una condena por abuso infantil en base a cuestiones culturales

Se produjo por la convivencia entre un joven de 20 años y una niña de 11, en la comunidad wichi. Eduardo Casal sostuvo que la justicia chaqueña no examinó adecuadamente si el acusado podía conocer la edad de la víctima y comprender la prohibición penal a partir de su contexto cultural.