Por razones de salud

La Corte busca ordenar criterios para otorgar prisión domiciliaria

Encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo que deberá ser utilizado como guía por los tribunales. Buscan reducir la disparidad en las evaluaciones médicas y conciliarlas con el acceso a tratamientos en las cárceles. El debate en causas por corrupción y delitos de lesa humanidad.