El ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia, quedó prácticamente destruido por un incendio durante las protestas que sacudieron al país este sábado 17 de octubre. El fuego provocó el derrumbe de su emblemática cúpula y graves daños en una construcción inaugurada en 1883, considerada parte del patrimonio histórico de la ciudad.
La historia del ayuntamiento de Limoges, destruido en las protestas que asolan a Francia
Inaugurado en 1883, el edificio municipal era uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad francesa. Un incendio durante las manifestaciones provocó graves daños y el derrumbe de su emblemática cúpula.
El edificio, conocido en francés como Hôtel de Ville, no era solamente la sede administrativa del municipio. Su arquitectura, los elementos ornamentales y su ubicación frente a la plaza Jacques-Chirac lo habían convertido en uno de los puntos representativos de Limoges, una localidad reconocida internacionalmente por su tradición artesanal y la producción de porcelana.
Una obra histórica
La construcción del ayuntamiento actual comenzó en el último cuarto del siglo XIX y concluyó con su inauguración en 1883. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Charles-Alfred Leclerc, quien también se desempeñó durante seis años como arquitecto jefe del Palacio de Versalles.
Para diseñar el edificio, Leclerc tomó como referencia el ayuntamiento de París y recurrió a un lenguaje arquitectónico de inspiración neorrenacentista. El resultado fue una construcción monumental, concebida para representar la importancia de la administración municipal y el desarrollo de la ciudad.
Su fachada combinaba una base de granito con piedra caliza y elementos decorativos vinculados a diferentes tradiciones arquitectónicas. Las esculturas, los pabellones y el campanario componían una estructura que sobresalía en el paisaje urbano.
La ornamentación también incorporaba referencias a la identidad cultural de Limoges. Cuatro figuras destacadas de la historia local aparecen representadas en medallones de mosaico: el esmaltador Léonard Limosin, el canciller de Aguesseau, el revolucionario Vergniaud y el mariscal del Imperio Jourdan.
El edificio fue levantado en el lugar donde se encontraba el antiguo foro de la ciudad. Frente a su fachada se extiende la plaza Jacques-Chirac, un espacio público con una fuente monumental decorada con placas de porcelana, una referencia directa a una de las producciones que dieron fama internacional a Limoges.
El incendio y los daños
El ataque contra el inmueble ocurrió durante una jornada de movilizaciones nacionales motivadas por el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Aunque las marchas reunieron a numerosos participantes, en distintas ciudades francesas se registraron enfrentamientos, saqueos y ataques contra edificios y comercios.
En Limoges, un grupo de personas encapuchadas incendió un vehículo de la policía municipal frente al ayuntamiento, rompió los cristales del inmueble e ingresó para prender fuego en su interior. Las llamas se propagaron por una de las alas y alcanzaron el techo, mientras los bomberos trabajaban para evitar que el fuego se extendiera al resto de la construcción.
La magnitud de los daños quedó reflejada en el derrumbe de la cúpula y en la destrucción de buena parte de la estructura. El prefecto local, Maurice Barate, describió el estado del inmueble como prácticamente destruido y advirtió sobre las consecuencias para el patrimonio histórico.
La pérdida adquiere una dimensión particular por el valor simbólico del ayuntamiento. Durante más de 140 años, sus dependencias albergaron las instituciones municipales, mientras que su fachada y su campanario formaron parte de la imagen característica del centro de Limoges.
El incendio también puso en riesgo un testimonio arquitectónico de la Tercera República francesa, el período en el que se consolidó el régimen republicano que gobernó el país desde 1870 hasta 1940. La construcción había sido incorporada al registro de monumentos históricos en 1975.
El alcance definitivo de los daños y las posibilidades de recuperación del inmueble deberán determinarse a partir de las evaluaciones posteriores al incendio. La destrucción de una de sus construcciones públicas más reconocidas dejó una marca en una ciudad cuya identidad está estrechamente ligada a la conservación de su historia, sus oficios tradicionales y su patrimonio cultural.