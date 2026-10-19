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Francia decretó toques de queda en París y otras ciudades

Desde la noche de este lunes hasta la mañana del martes se aplicarán toques de queda parciales en varias ciudades, entre ellas París, Lille y Lyon, para proteger los comercios. Macron habla de "violencia desenfrenada".

Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas desde el sábado.Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas desde el sábado.
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Las autoridades francesas decretaron este lunes (19.10.2026) toques de queda en París y otras ciudades para poner fin a los disturbios y saqueos que pusieron contra las cuerdas al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas el sábado y en menor medida el domingo en la noche, cuando manifestantes encapuchados atacaron cientos de tiendas e incendiaron el ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.

Toque de queda en ciudades clave

Para frenar esta "violencia desenfrenada", en palabras de Macron, las autoridades decretaron toques de queda parciales en varias ciudades como París, Lille y Lyon, donde durante la noche no podrán circular los habitantes y en algunos casos los menores no acompañados.

A man throws a plastic traffic cone through a burning barricade amid clashes during a day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices in Paris as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement, joined by French high school and university students, teachers and parents demanding better school conditions and government action, as well as labour unions, workers, farmers and retirees, France, October 17, 2026. REUTERS/Abdul Saboor TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - CORRECTING ACTION FROM "A PROTESTERS SIT ON CHAIRS FROM A VANDALIZED SHOP AS THEY BLOCK A STREET" TO "A MAN THROWS A PLASTIC TRAFFIC CONE THROUGH A BURNING BARRICADE".La Plaza de la República es uno de los sectores más afectados en París. Reuters.

En la capital, los habitantes de las zonas más afectadas por los disturbios y saqueos, como la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, no podrán circular por las calles entre las 11:00 p.m. de este lunes y las 06:00 a.m. del martes.

FILE PHOTO: A woman rides a bicycle past a burning barricade near the Tuileries Garden with the Eiffel tower in the background, amid clashes during a day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices in Paris as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement, joined by French high school and university students, teachers and parents demanding better school conditions and government action, as well as labour unions, workers, farmers and retirees, France, October 17, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq/File PhotoUna barricada con fuego cerca de la Torre Eiffel este 17 de octubre. Reuters.

La prefectura de policía prohibió además manifestar durante la noche en zonas como la plaza de la República, donde se registraron el fin de semana choques con las fuerzas de seguridad. El anuncio llegó cuando decenas de personas, en su mayoría jóvenes, se encontraban en el lugar, vigiladas por la policía.

Revisión del operativo policial

El objetivo del gobierno es restablecer el orden, al tiempo que analizan los "fallos" en la gestión policial, como reconoció el presidente, y buscan a los autores de las revueltas.

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El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de redes sociales y vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019.

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