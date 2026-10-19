El Museo del Louvre, uno de los principales atractivos culturales de París, permaneció cerrado este lunes 19 de octubre luego de que estudiantes bloquearan sus accesos en respaldo a las movilizaciones juveniles que se extienden por Francia. La medida impidió el ingreso de visitantes y alteró el funcionamiento habitual de uno de los espacios más concurridos de la capital francesa.
Tensión en la puerta del Louvre: manifestantes impiden el ingreso y turistas los insultan
La protesta impidió el ingreso de visitantes al emblemático museo parisino. Los manifestantes cuestionaron los recortes presupuestarios y la respuesta del Gobierno francés a las movilizaciones juveniles.
La acción fue protagonizada por alumnos de la Escuela del Louvre y otros colectivos estudiantiles, con el acompañamiento de representantes sindicales. Los manifestantes se concentraron en los accesos de la Pirámide, la emblemática estructura de cristal que funciona como entrada principal, y en el sector del pasaje Richelieu.
La institución tenía previsto comenzar la recepción de visitantes a las 9, pero no pudo abrir sus puertas con normalidad. Ante la concentración, representantes del museo informaron a los turistas que aguardaban en el exterior que no podrían ingresar durante esa jornada y que recibirían el reintegro del dinero de las entradas.
La dirección aclaró que la movilización no estaba vinculada directamente con el funcionamiento del establecimiento. Sin embargo, los organizadores eligieron el lugar por su relevancia internacional y por la visibilidad que podía alcanzar una acción en uno de los principales símbolos culturales de Francia.
Reclamos estudiantiles
Los motivos de la medida quedaron expresados en un manifiesto distribuido entre quienes se acercaron al museo. Allí, los participantes cuestionaron los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos.
También denunciaron lo que consideran una respuesta represiva del Gobierno frente a las manifestaciones juveniles. En ese contexto, justificaron el bloqueo como un último recurso después de varias semanas de movilizaciones en distintas regiones del país.
Los estudiantes sostuvieron que la interrupción de las actividades buscaba amplificar sus demandas y conseguir que fueran escuchadas. La elección del Louvre respondió, precisamente, a la repercusión que podía generar una acción de estas características en un espacio de reconocimiento mundial.
La protesta sorprendió a numerosos turistas que habían organizado con anticipación su visita. El cierre obligó a modificar los planes de quienes tenían entradas para recorrer las colecciones del museo, mientras los trabajadores se acercaban a los accesos para comunicar las restricciones y las condiciones de devolución.
La movilización se sumó a las acciones impulsadas por estudiantes secundarios y otros sectores que expresan su descontento en diferentes puntos de Francia. La participación de alumnos de una institución vinculada con el ámbito cultural también puso el foco en el financiamiento de la educación y la cultura, dos de los ejes mencionados en los reclamos.
Un escenario tenso
El bloqueo se produjo después de un fin de semana marcado por disturbios, saqueos y daños materiales en varias ciudades francesas. La situación generó cuestionamientos sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad para contener los episodios violentos registrados durante las movilizaciones.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que el sábado las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas grandes ciudades. En declaraciones a la emisora France Inter, sostuvo que los efectivos desplegados habían resultado insuficientes frente a la magnitud de los saqueos y otros hechos violentos.
En medio de las críticas por el operativo, Nuñez presentó su renuncia, pero el presidente Emmanuel Macron la rechazó. De esta manera, el funcionario continuó en su cargo mientras el Ejecutivo enfrentaba cuestionamientos por la respuesta estatal ante los incidentes.
Los daños también alcanzaron al sector comercial. Un primer balance, cerrado el domingo por la noche, registró alrededor de 1.500 establecimientos afectados. Sin embargo, la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria anticipó que la cifra podía superar los 2.000 negocios, con pérdidas económicas de cientos de millones de euros.
En ese contexto, la interrupción de las actividades del Louvre trasladó el conflicto al centro de París y amplió la repercusión de los reclamos. La medida convirtió a un espacio cultural emblemático en escenario de una jornada de movilización que combinó demandas presupuestarias, cuestionamientos a las políticas públicas y denuncias por el accionar policial.
El cierre del museo fue una de las expresiones visibles de una crisis que mantiene bajo presión al Gobierno francés, mientras estudiantes y otros sectores sostienen sus reclamos en distintas ciudades del país.