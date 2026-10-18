Francia atravesó este sábado una de las jornadas de mayor conflictividad social de los últimos años, con protestas masivas que derivaron en saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en distintas ciudades.
Más de 1.800 detenidos en Francia tras una jornada de protestas, saqueos y enfrentamientos
Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el país. Hubo graves incidentes en París, Marsella, Lyon y Limoges, además de cientos de policías heridos.
El último balance informado este domingo elevó a cerca de 1.800 la cantidad de detenidos y a más de 500 los policías y miembros de los servicios de emergencia heridos.
Disturbios en varias ciudades
Las manifestaciones reunieron a entre 550.000 y 800.000 personas en unas 110 marchas distribuidas por todo el país. La mayoría transcurrió de manera pacífica, aunque grupos violentos protagonizaron incidentes en París, Lyon, Marsella, Burdeos y Limoges.
En la capital francesa se registraron más de 850 arrestos, además de saqueos, incendios y ataques contra comercios y edificios públicos.
La Policía utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a grupos que arrojaban objetos y fuegos artificiales contra los agentes.
Una muerte y cientos de heridos
Las autoridades también confirmaron la muerte de un manifestante tras sufrir un paro cardíaco, aunque todavía no se difundieron mayores precisiones sobre las circunstancias.
El número de agentes heridos superó los 500 a nivel nacional, de acuerdo con el balance actualizado conocido este domingo.
El Gobierno francés anunció además que continuará analizando imágenes y registros de cámaras para identificar a otras personas involucradas en los disturbios.
El incendio del Ayuntamiento de Limoges
Uno de los episodios más graves se produjo en Limoges, donde un incendio causó importantes daños en el histórico edificio del Ayuntamiento.
Las llamas provocaron el derrumbe de parte del techo y destruyeron la torre del reloj del inmueble, construido en el siglo XIX y catalogado como monumento histórico.
El alcalde Guillaume Guérin aseguró que los servicios municipales continuarán funcionando pese a los daños provocados en el edificio.
Del reclamo estudiantil a una protesta más amplia
Las movilizaciones comenzaron semanas atrás con reclamos de estudiantes secundarios por las condiciones de las escuelas y la falta de docentes.
Con el paso de los días se incorporaron sindicatos, trabajadores y sectores vinculados con los “chalecos amarillos”, ampliando las demandas hacia el costo de vida, los salarios, las jubilaciones y los servicios públicos.
El primer ministro Sébastien Lecornu sostuvo que quienes hayan participado en actos violentos deberán responder ante la Justicia.
El Gobierno evalúa los daños
El presidente Emmanuel Macron convocó reuniones para analizar la situación mientras distintas ciudades comenzaron las tareas de limpieza y evaluación de los daños.
Comercios, vehículos y edificios públicos resultaron afectados durante los incidentes registrados el sábado.
Las investigaciones continuarán durante los próximos días para establecer responsabilidades por los saqueos, incendios y ataques registrados durante las manifestaciones.