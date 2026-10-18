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Saqueos e incendios

Macron prometió que pagarán por los daños los responsables de los disturbios en Francia

Tras los violentos incidentes que afectaron a varias ciudades, el mandatario francés anunció investigaciones judiciales y medidas para reforzar la seguridad pública.

Emmanuel Macron reclamó sanciones para los autores de los saqueos e incidentes en Francia, tras registrarse más de 2.000 detenciones en París y el interior. Foto: REUTERS / Manon Cruz.Emmanuel Macron reclamó sanciones para los autores de los saqueos e incidentes en Francia, tras registrarse más de 2.000 detenciones en París y el interior. Foto: REUTERS / Manon Cruz.
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Emmanuel Macron habló este domingo por televisión y exigió rendición de cuentas a quienes intentaron derrocar la República durante los disturbios en Francia, que incluyeron incendios, saqueos y ataques a comercios e instituciones públicas.

Macron dijo que “quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas”, y pidió investigaciones con la máxima firmeza.

El mensaje del jefe de Estado vinculó los disturbios con actos de violencia y atribuciones a grupos radicales de extrema izquierda, según sus palabras.

Macron afirmó además que los agentes del orden sufrieron una violencia sin precedentes y solicitó total transparencia en las pesquisas, una exigencia que el gobierno dijo que aplicará en todo el territorio de Francia.

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Las cifras oficiales mencionadas por las autoridades registraron miles de participantes en las movilizaciones y centenas de heridos y detenidos: más de 2.000 arrestos, reportes de cientos de agentes heridos y daños a comercios en varias ciudades, entre ellas París y Burdeos, y en Limoges el fuego alcanzó el ayuntamiento del siglo XIX.

La exigencia de rendición: promesas, investigaciones y medidas

Macron vinculó la exigencia de rendición con investigaciones judiciales y administrativas; anunció que las pesquisas se llevarán a cabo con firmeza y que habrá total transparencia. El presidente citó la necesidad de investigar ataques a comercios, a edificios públicos y a la propia República.

Riot police operate during civil unrest, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris, France, October 18, 2026. REUTERS/Abdul SaboorLa policía antidisturbios actúa durante los disturbios civiles, al día siguiente de una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, 18 de octubre de 2026. REUTERS/Abdul Saboor

El ministro del Interior, según comunicados oficiales, detalló saqueos masivos y procedimientos policiales en varias provincias. La fiscalía abrió causas por lesiones graves tras incidentes que incluyeron la pérdida de un ojo de una adolescente y la amputación de una mano en otra ciudad.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon pidieron reunirse con el primer ministro por la magnitud de los daños; los gobiernos locales reclamaron coordinación para la reconstrucción y para que se haga efectiva la rendición de cuentas por los destrozos.

Alcance de los disturbios y reacciones ciudadanas

La violencia afectó a múltiples ciudades: además de París, hubo incidentes en Marsella, Lyon, Burdeos y Limoges, donde el incendio del ayuntamiento provocó el derrumbe del techo y casi la destrucción del edificio histórico.

A person walks as flames rise during civil unrest, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris, France, October 18, 2026. REUTERS/Abdul SaboorUna persona camina mientras se elevan las llamas durante los disturbios civiles, al día siguiente de una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, 18 de octubre de 2026. REUTERS/Abdul Saboor

Vecinos y comerciantes expresaron consternación ante los destrozos; Margaux Eude, de 26 años, dijo apoyar la protesta pero lamentó que “vinieron los alborotadores” porque eso deslegitima el movimiento. Ciudadanos mayores y comerciantes señalaron miedo y preocupación por la seguridad.

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En el plano político, dirigentes de diversas fuerzas convirtieron la crisis en eje electoral y exigieron condenas y explicaciones públicas; algunos pidieron medidas más duras y otros advirtieron sobre el riesgo de polarización.

Como consecuencia institucional, las autoridades anunciaron investigaciones en curso y la posibilidad de medidas administrativas locales para proteger instalaciones, mientras la exigencia de rendición de cuentas se mantiene como eje de la respuesta estatal.

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