Emmanuel Macron habló este domingo por televisión y exigió rendición de cuentas a quienes intentaron derrocar la República durante los disturbios en Francia, que incluyeron incendios, saqueos y ataques a comercios e instituciones públicas.
Macron prometió que pagarán por los daños los responsables de los disturbios en Francia
Tras los violentos incidentes que afectaron a varias ciudades, el mandatario francés anunció investigaciones judiciales y medidas para reforzar la seguridad pública.
Macron dijo que “quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas”, y pidió investigaciones con la máxima firmeza.
El mensaje del jefe de Estado vinculó los disturbios con actos de violencia y atribuciones a grupos radicales de extrema izquierda, según sus palabras.
Macron afirmó además que los agentes del orden sufrieron una violencia sin precedentes y solicitó total transparencia en las pesquisas, una exigencia que el gobierno dijo que aplicará en todo el territorio de Francia.
Las cifras oficiales mencionadas por las autoridades registraron miles de participantes en las movilizaciones y centenas de heridos y detenidos: más de 2.000 arrestos, reportes de cientos de agentes heridos y daños a comercios en varias ciudades, entre ellas París y Burdeos, y en Limoges el fuego alcanzó el ayuntamiento del siglo XIX.
La exigencia de rendición: promesas, investigaciones y medidas
Macron vinculó la exigencia de rendición con investigaciones judiciales y administrativas; anunció que las pesquisas se llevarán a cabo con firmeza y que habrá total transparencia. El presidente citó la necesidad de investigar ataques a comercios, a edificios públicos y a la propia República.
El ministro del Interior, según comunicados oficiales, detalló saqueos masivos y procedimientos policiales en varias provincias. La fiscalía abrió causas por lesiones graves tras incidentes que incluyeron la pérdida de un ojo de una adolescente y la amputación de una mano en otra ciudad.
Los alcaldes de París, Marsella y Lyon pidieron reunirse con el primer ministro por la magnitud de los daños; los gobiernos locales reclamaron coordinación para la reconstrucción y para que se haga efectiva la rendición de cuentas por los destrozos.
Alcance de los disturbios y reacciones ciudadanas
La violencia afectó a múltiples ciudades: además de París, hubo incidentes en Marsella, Lyon, Burdeos y Limoges, donde el incendio del ayuntamiento provocó el derrumbe del techo y casi la destrucción del edificio histórico.
Vecinos y comerciantes expresaron consternación ante los destrozos; Margaux Eude, de 26 años, dijo apoyar la protesta pero lamentó que “vinieron los alborotadores” porque eso deslegitima el movimiento. Ciudadanos mayores y comerciantes señalaron miedo y preocupación por la seguridad.
En el plano político, dirigentes de diversas fuerzas convirtieron la crisis en eje electoral y exigieron condenas y explicaciones públicas; algunos pidieron medidas más duras y otros advirtieron sobre el riesgo de polarización.
Como consecuencia institucional, las autoridades anunciaron investigaciones en curso y la posibilidad de medidas administrativas locales para proteger instalaciones, mientras la exigencia de rendición de cuentas se mantiene como eje de la respuesta estatal.