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Qué puede pasar con el arquero que chocó con el futbolista que murió en España

Jesús Owono fue expulsado durante el encuentro y podría recibir sanciones deportivas. La investigación también busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Jesús de Miguel.

La Justicia deberá determinar si existió imprudencia en la jugada.La Justicia deberá determinar si existió imprudencia en la jugada.
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La muerte de Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife que falleció este martes tras chocar con el arquero del FC Andorra durante un partido, abrió dos interrogantes: qué responsabilidad puede tener Jesús Owono y qué consecuencias podría enfrentar por lo ocurrido.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España investiga las circunstancias del episodio para determinar las causas del fallecimiento y establecer si existe responsabilidad penal. En paralelo, los organismos deportivos analizarán la jugada para definir si hubo una infracción al reglamento.

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Qué investiga la Justicia española

La investigación deberá reconstruir cómo se produjo el impacto y determinar la causa médica de la muerte. Para eso serán fundamentales los informes médicos, la autopsia y las pruebas disponibles.

La abogada penalista Blanca Alguacil explicó que el artículo 142 del Código Penal contempla el homicidio por imprudencia, con penas de uno a cuatro años de prisión si es grave y multas de tres a 18 meses si es menos grave.

Sin embargo, aclaró que el desenlace fatal no implica automáticamente la existencia de un delito. Será necesario demostrar que hubo una conducta imprudente y que se cumplen los requisitos para atribuirle responsabilidad al arquero.

María Barbancho, especialista en Derecho Penal, recordó que el fútbol implica riesgos propios del contacto físico. Por eso, deberá establecerse si la acción estuvo dentro de las situaciones habituales del juego o si las excedió.

Qué dijo el fiscal sobre la muerte del futbolista

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que es muy difícil que el caso derive en un proceso penal.

En declaraciones a EFE, explicó que las lesiones producidas durante una competencia deportiva no suelen ser punibles, salvo que exista una agresión ajena a la disputa del juego.

Jesús Owono podría recibir una sanción deportiva tras el episodio.Jesús Owono podría recibir una sanción deportiva tras el episodio.

También señaló que será necesario esperar el acta arbitral y la evaluación del Comité de Disciplina Deportiva para determinar si hubo juego peligroso o una acción intencional.

Qué sanciones puede recibir Jesús Owono

En el ámbito deportivo, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deberá analizar la jugada. Según el Código Disciplinario, las posibles sanciones son:

- Juego peligroso con lesión: de uno a tres partidos o hasta un mes de suspensión.

- Acción violenta con daño grave: de cuatro a 12 partidos.

- Agresión: de seis a 15 partidos, si se demuestra una conducta intencional o ajena a la disputa del balón.

Owono fue expulsado durante el encuentro, aunque esa decisión no determina por sí sola su responsabilidad penal. La resolución deportiva podrá apelarse ante el Comité de Apelación y, posteriormente, ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La Justicia deberá determinar si existió un delito, mientras que las autoridades deportivas evaluarán si el arquero incumplió el reglamento. Ambos procedimientos avanzarán por separado y dependerán de las pruebas reunidas y de la reconstrucción de la jugada.

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