Emiliano Dibu Martínez encendió las alarmas durante el partido entre Everton y Chelsea por la Premier League. El arquero argentino sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite y debió abandonar el campo de juego a los 73 minutos, después de recibir atención médica e inmovilización.
Video: el Dibu Martínez abandonó la cancha en camilla tras un fuerte choque de cabezas
El arquero argentino recibió asistencia médica durante el encuentro ante Everton y fue trasladado a un hospital para realizarse estudios por precaución.
El campeón del mundo en Qatar 2022 fue trasladado a un hospital para realizarse estudios por precaución. Según informó el entrenador Xabi Alonso, el guardameta había salido consciente del estadio. Hasta el momento, Chelsea no había difundido un parte médico oficial sobre su estado de salud.
El choque
La acción ocurrió a los 65 minutos, cuando un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall cayó sobre el área de Chelsea. Martínez salió a despejar la pelota y terminó golpeándose la cabeza contra la de Branthwaite.
El arquero quedó tendido sobre el césped del Hill Dickinson Stadium y recibió asistencia médica inmediata. Tras ser atendido, fue inmovilizado y retirado en camilla ocho minutos después. Mientras lo trasladaban, levantó un brazo para transmitir tranquilidad.
Qué se sabe sobre la salud del Dibu
Luego del encuentro, Xabi Alonso confirmó que el futbolista argentino había sido trasladado a un centro médico para someterse a estudios.
“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, explicó el entrenador.
Las imágenes del partido mostraron que al arquero le suministraron oxígeno y lo retiraron inmovilizado. Sin embargo, esas medidas pueden formar parte de los protocolos de atención ante este tipo de golpes, por lo que no permiten determinar por sí solas la gravedad de la lesión.
Por su parte, Chelsea comunicó que Martínez no podía continuar debido a una lesión y anunció su reemplazo por el belga Mike Penders, de 21 años, quien debutó en la Premier League.