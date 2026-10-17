"Deseché una gran oportunidad en Corinthians"

Ramón Díaz espera una oportunidad en River y negó conversaciones con la dirigencia

El entrenador aseguró que ningún dirigente se comunicó con él ni con su hijo, Emiliano, en medio de las versiones que lo vinculan con el Millonario para 2027. Además, reveló que rechazó una propuesta de Corinthians mientras espera una oportunidad para volver al club de Núñez.