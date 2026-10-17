Ramón Díaz se refirió a los rumores que lo señalan como uno de los posibles candidatos para asumir la conducción técnica de River en 2027 y aseguró que, hasta el momento, no recibió contactos formales de la dirigencia. Sin embargo, el histórico entrenador dejó en claro que mantiene el deseo de regresar al club en el que construyó una parte fundamental de su carrera.
Ramón Díaz espera una oportunidad en River y negó conversaciones con la dirigencia
El entrenador aseguró que ningún dirigente se comunicó con él ni con su hijo, Emiliano, en medio de las versiones que lo vinculan con el Millonario para 2027. Además, reveló que rechazó una propuesta de Corinthians mientras espera una oportunidad para volver al club de Núñez.
“Nadie habló conmigo ni con Emiliano”, afirmó el riojano en diálogo con el periodista Hernán Castillo, durante el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, emitido por Love ST. De esta manera, descartó que exista, por ahora, una negociación formal para hacerse cargo del equipo junto a su hijo, Emiliano Díaz.
Pese a esa aclaración, Ramón expresó su predisposición para volver a River y reveló que rechazó una propuesta laboral mientras aguardaba una posible oportunidad en la institución.
“Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé”, sostuvo el director técnico, en una declaración que volvió a alimentar las versiones sobre un eventual regreso al banco de suplentes del Millonario.
El presente de River y la búsqueda de un entrenador
Los rumores sobre una posible vuelta de Ramón Díaz aparecen en un contexto deportivo complejo para River, que atraviesa una etapa de irregularidad y necesita mejorar sus resultados para cumplir sus objetivos en el Torneo Clausura.
El empate 1-1 frente a Sarmiento profundizó las dudas en torno al rendimiento del equipo y dejó al conjunto de Núñez en una posición comprometida en la tabla anual, de acuerdo con la información difundida tras ese encuentro.
En ese escenario, la posibilidad de un cambio en la conducción técnica comenzó a ganar espacio en las especulaciones sobre el futuro inmediato del club. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo deberá definir los pasos a seguir, mientras el equipo continúa su participación en la competencia local.
Por el momento, las declaraciones de Ramón Díaz no confirman una negociación ni un acuerdo para asumir en 2027. El entrenador reconoció que espera una oportunidad, pero también aclaró que no hubo comunicaciones con él ni con Emiliano.
La posibilidad de una cuarta etapa en el Millonario
Ramón Díaz es uno de los entrenadores más emblemáticos de la historia de River. Durante sus anteriores ciclos consiguió títulos nacionales e internacionales y consolidó un vínculo con la institución que lo mantiene entre los nombres que aparecen recurrentemente cuando se habla de posibles regresos.
Un eventual retorno representaría su cuarta etapa como director técnico del primer equipo. No obstante, por ahora se trata de una posibilidad sin confirmación oficial y sujeta a las decisiones que tome la dirigencia.
La situación deportiva del Millonario y los próximos resultados serán factores importantes para determinar el rumbo del equipo. Mientras tanto, Ramón Díaz dejó en claro que está dispuesto a escuchar una propuesta, aunque todavía no hubo contactos formales para concretar su vuelta.