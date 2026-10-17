Con dos cambios en menos de 24 horas

Estudiantes e Independiente Rivadavia definirán la Supercopa Argentina en Córdoba

La Academia y el Rojo se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el Cilindro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Racing necesita sumar para mantener sus chances de clasificación, mientras que Independiente buscará afianzarse entre los equipos que avanzan a los playoffs.