La final de la Supercopa Argentina 2026 entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se jugará el jueves 12 de noviembre, a las 20, en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba.
Estudiantes e Independiente Rivadavia definirán la Supercopa Argentina en Córdoba
La Academia y el Rojo se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el Cilindro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Racing necesita sumar para mantener sus chances de clasificación, mientras que Independiente buscará afianzarse entre los equipos que avanzan a los playoffs.
La organización confirmó la nueva programación luego de una serie de modificaciones que alteraron el calendario de la definición. En un primer momento, el partido había sido anunciado para el viernes 13 de noviembre, pero finalmente se adelantó un día y quedó establecido para el jueves 12, en la capital cordobesa.
Los cambios generaron incertidumbre en torno a la disputa del encuentro. En menos de 24 horas, la programación sufrió dos modificaciones, después de que la organización comunicara una primera reprogramación sin precisar el estadio ni el horario.
Una final que acumula postergaciones
El encuentro entre el Pincha y la Lepra mendocina estaba previsto originalmente para el 21 de julio, pero fue suspendido y trasladado al miércoles 11 de noviembre.
Posteriormente, el jueves 15 de octubre se informó que la final se disputaría el viernes 13 de noviembre, aunque todavía no se habían confirmado la sede ni el horario. Finalmente, este viernes 16 se anunció la nueva modificación: el partido se jugará el jueves 12, a las 20, en el estadio de Belgrano.
De esta manera, ambos equipos deberán disputar el título nacional inmediatamente después de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, de acuerdo con el calendario informado.
Cómo llegaron Estudiantes e Independiente Rivadavia a la final
Estudiantes de La Plata consiguió su lugar en la definición tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. En aquella final, disputada a fines del año pasado en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, el equipo platense venció a Platense.
El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará sumar otro título a su palmarés en una final que lo enfrentará con uno de los equipos que tuvo una destacada campaña en la Copa Argentina.
Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza obtuvo la clasificación tras conquistar la Copa Argentina 2025. La Lepra se quedó con el trofeo al derrotar a Argentinos Juniors en la final y ahora tendrá la oportunidad de disputar un nuevo título nacional bajo la conducción de Alfredo Berti.