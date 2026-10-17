#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Con dos cambios en menos de 24 horas

Estudiantes e Independiente Rivadavia definirán la Supercopa Argentina en Córdoba

La Academia y el Rojo se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el Cilindro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Racing necesita sumar para mantener sus chances de clasificación, mientras que Independiente buscará afianzarse entre los equipos que avanzan a los playoffs.

1. La final de la Supercopa Argentina cambió nuevamente de fecha y se disputará en Córdoba1. La final de la Supercopa Argentina cambió nuevamente de fecha y se disputará en Córdoba
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La final de la Supercopa Argentina 2026 entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se jugará el jueves 12 de noviembre, a las 20, en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba.

Mirá tambiénMichael Carrick respaldó a Lisandro Martínez y confirmó que estará ante Leeds United

La organización confirmó la nueva programación luego de una serie de modificaciones que alteraron el calendario de la definición. En un primer momento, el partido había sido anunciado para el viernes 13 de noviembre, pero finalmente se adelantó un día y quedó establecido para el jueves 12, en la capital cordobesa.

El Estadio Único Madre de Ciudades será la sede. Crédito: Fernando Nicola / Archivo El LitoralLa final de la Supercopa Argentina cambió nuevamente de fecha y se disputará en Córdoba

Los cambios generaron incertidumbre en torno a la disputa del encuentro. En menos de 24 horas, la programación sufrió dos modificaciones, después de que la organización comunicara una primera reprogramación sin precisar el estadio ni el horario.

Una final que acumula postergaciones

El encuentro entre el Pincha y la Lepra mendocina estaba previsto originalmente para el 21 de julio, pero fue suspendido y trasladado al miércoles 11 de noviembre.

Posteriormente, el jueves 15 de octubre se informó que la final se disputaría el viernes 13 de noviembre, aunque todavía no se habían confirmado la sede ni el horario. Finalmente, este viernes 16 se anunció la nueva modificación: el partido se jugará el jueves 12, a las 20, en el estadio de Belgrano.

Créditos: GentilezaLa final de la Supercopa Argentina cambió nuevamente de fecha y se disputará en Córdoba

De esta manera, ambos equipos deberán disputar el título nacional inmediatamente después de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, de acuerdo con el calendario informado.

Cómo llegaron Estudiantes e Independiente Rivadavia a la final

Estudiantes de La Plata consiguió su lugar en la definición tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. En aquella final, disputada a fines del año pasado en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, el equipo platense venció a Platense.

El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará sumar otro título a su palmarés en una final que lo enfrentará con uno de los equipos que tuvo una destacada campaña en la Copa Argentina.

Mirá tambiénPerú confirmó un amistoso ante Bolivia en Lima para la Fecha FIFA de noviembre

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza obtuvo la clasificación tras conquistar la Copa Argentina 2025. La Lepra se quedó con el trofeo al derrotar a Argentinos Juniors en la final y ahora tendrá la oportunidad de disputar un nuevo título nacional bajo la conducción de Alfredo Berti.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estudiantes de La Plata
Independiente Rivadavia
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro