Dio por cerrado el conflicto

Michael Carrick respaldó a Lisandro Martínez y confirmó que estará ante Leeds United

El defensor argentino recibió una sanción económica tras sus declaraciones sobre el nivel del plantel del Manchester United. El entrenador Michael Carrick aseguró que el conflicto quedó atrás y confirmó que el zaguero está disponible para el encuentro ante Leeds United por la Premier League.