El conflicto entre Lisandro Martínez y el Manchester United quedó atrás, al menos en el plano interno. Después de sus críticas al nivel del plantel, el defensor argentino recibió una sanción económica, pero seguirá a disposición del entrenador Michael Carrick para el partido frente a Leeds United, correspondiente a la Premier League.
Michael Carrick respaldó a Lisandro Martínez y confirmó que estará ante Leeds United
El defensor argentino recibió una sanción económica tras sus declaraciones sobre el nivel del plantel del Manchester United. El entrenador Michael Carrick aseguró que el conflicto quedó atrás y confirmó que el zaguero está disponible para el encuentro ante Leeds United por la Premier League.
La controversia se originó luego de la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid por la Champions League, cuando el zaguero cuestionó la capacidad del equipo para competir en el máximo nivel continental. “No tenemos la calidad para competir a nivel continental”, había expresado el futbolista, en declaraciones que generaron repercusiones dentro y fuera del club inglés.
Posteriormente, Martínez publicó un comunicado en el que reconoció que sus palabras habían sido producto de la rabia y la frustración. La situación derivó en una reunión entre el jugador, el cuerpo técnico y representantes de la institución para resolver las diferencias.
Michael Carrick confirmó que el conflicto quedó atrás
En conferencia de prensa, Carrick buscó poner fin a las especulaciones sobre una posible sanción deportiva y aseguró que el tema ya fue resuelto puertas adentro.
“Ya está, de verdad. Lo hemos superado. Fue algo que pasó, todos entendimos la situación y lo que significaba. Lisandro obviamente hizo su declaración y reconoce que fue un error suyo, y eso fue todo. Para nosotros como grupo, no representa ningún drama”, sostuvo el entrenador.
El técnico también destacó la evolución del clima interno durante la semana y consideró que el episodio no afectó el funcionamiento colectivo. “Esto puede dinamizar al grupo y, sin duda, lo ha hecho a medida que ha avanzado esta semana. Debo decir que los chicos están en un muy buen momento”, agregó.
Una charla interna y una sanción económica
De acuerdo con la información difundida por el periodista Christian Martin, el club abordó el episodio mediante una reunión entre Martínez, Carrick y dirigentes del Manchester United. La resolución incluyó una sanción económica, sin apartar al defensor de la consideración deportiva.
El entrenador insistió en que el reconocimiento del error por parte del futbolista fue suficiente para cerrar el asunto y permitir que el plantel se concentre en los próximos compromisos.
“Creo que ya ha publicado su declaración, se ha dado cuenta de que cometió un error, y creo que eso es suficiente para que todos podamos seguir adelante”, explicó Carrick. “Desde nuestro punto de vista, el reconocimiento de lo hecho ha sido suficiente, hemos pasado página y, desde luego, no estamos mirando hacia atrás ahora”, concluyó.
Lisandro Martínez, disponible para enfrentar a Leeds
Con el conflicto resuelto, Martínez quedó a disposición de Carrick para el encuentro ante Leeds United por la Premier League. La confirmación del entrenador despejó las dudas sobre una posible ausencia del defensor argentino, una de las piezas del equipo.
El episodio se cerró con una sanción económica y una rectificación pública, mientras el Manchester United busca mantener la cohesión del plantel y centrar la atención en la competencia.