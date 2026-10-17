MLS

El Kily González confirmó el viaje de Messi a España y llevó tranquilidad sobre su presencia en Inter Miami

El entrenador de Inter Miami respaldó la presencia del capitán argentino en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, prevista para el 23 de octubre en Oviedo. Aunque el equipo tendrá un compromiso por la MLS al día siguiente, aseguró que el viaje no le genera preocupación.