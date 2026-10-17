Lionel Messi viajará a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una breve visita que coincidirá con la agenda de Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). Así lo confirmó Cristian “Kily” González, entrenador del equipo estadounidense, quien respaldó la participación del capitán argentino en la ceremonia y aseguró que cuenta con él para el próximo compromiso deportivo.
El Kily González confirmó el viaje de Messi a España y llevó tranquilidad sobre su presencia en Inter Miami
El entrenador de Inter Miami respaldó la presencia del capitán argentino en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, prevista para el 23 de octubre en Oviedo. Aunque el equipo tendrá un compromiso por la MLS al día siguiente, aseguró que el viaje no le genera preocupación.
El reconocimiento se entregará el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, en Asturias. La distinción destaca la trayectoria y los aportes del futbolista al deporte, en una nueva etapa de su carrera en la que continúa compitiendo con Inter Miami.
La visita a España también contempla un encuentro con integrantes de la comunidad educativa, según la agenda prevista para el futbolista.
Qué dijo el Kily González sobre el viaje de Messi
En la previa del partido frente a Atlanta United, el entrenador se refirió a la ausencia temporal que podría implicar el viaje y expresó su respaldo a la decisión del rosarino de asistir a la entrega del galardón.
“Tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera. Todo el club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante, no solamente para él sino para su familia”, sostuvo González.
El técnico destacó así la relevancia del reconocimiento y dejó en claro que la institución acompaña la participación de Messi en las actividades vinculadas con el premio.
Una agenda ajustada entre España y la MLS
La ceremonia de los Premios Princesa de Asturias se realizará el viernes 23 de octubre, mientras que Inter Miami tiene previsto enfrentar a New York Red Bulls el sábado 24. La cercanía entre ambos compromisos plantea una agenda exigente para el futbolista argentino.
Sin embargo, González se mostró confiado respecto de la disponibilidad del capitán para el encuentro de la MLS. “Yo quiero que esté bien. Él necesita esto, va a estar ahí y lo voy a tener para el partido también, así que no me preocupa en absoluto”, afirmó.
De esta manera, el entrenador transmitió tranquilidad sobre la planificación deportiva del equipo y respaldó que Messi pueda cumplir con sus compromisos institucionales sin perder de vista la continuidad de la temporada.
El reconocimiento a una trayectoria internacional
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 distingue a Messi por su trayectoria y su impacto en el fútbol mundial. El viaje a Oviedo tendrá así un significado especial para el delantero, que sumará una nueva distinción a su carrera.
Mientras tanto, Inter Miami continuará con su calendario de la MLS, con la expectativa de contar con su principal figura para afrontar los próximos desafíos de la temporada.