La CONMEBOL confirmó la nómina arbitral para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama, a disputarse en el emblemático Estadio Maracaná. El venezolano Jesús Valenzuela fue designado como árbitro principal del trascendental compromiso, mientras que su compatriota Juan Soto estará a cargo del VAR.
Jesús Valenzuela fue designado para dirigir la revancha entre Boca y Vasco da Gama en el Maracaná
El árbitro venezolano estará al frente del duelo decisivo por un lugar en la final del certamen continental, secundado por su compatriota Juan Soto en el VAR. La elección del juez reaviva el recuerdo de su polémico antecedente reciente ante Cruzeiro por Libertadores, cuando anuló un tanto clave a Miguel Merentiel.
La nómina del juez internacional vuelve a poner sobre la mesa un antecedente reciente que generó controversia en el conjunto de la Ribera. Valenzuela estuvo al frente del encuentro entre el Xeneize y Cruzeiro en la presente edición de la Copa Libertadores, en un desarrollo donde sus decisiones levantaron fuertes reclamos desde el banco argentino. En aquella oportunidad, y tras la intervención de la tecnología, el juez anuló un tanto convertido por Miguel Merentiel que le daba el triunfo al equipo de la Ribera en La Bombonera.
Con vistas al cruce definitorio en Río de Janeiro, la actuación de la terna arbitral estará bajo la mirada atenta de la delegación boquense, que buscará sellar el pasaje a la final frente al conjunto carioca.
En el historial general, Boca fue dirigido por Valenzuela en cinco compromisos oficiales entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, registrando un saldo de dos victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, Vasco da Gama solo cuenta con un antecedente bajo su conducción: el triunfo por 3 a 0 ante Olimpia de Paraguay el pasado 1 de mayo, en el marco de la actual edición del torneo continental.