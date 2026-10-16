Copa Sudamericana - Semifinales (vuelta)

Jesús Valenzuela fue designado para dirigir la revancha entre Boca y Vasco da Gama en el Maracaná

El árbitro venezolano estará al frente del duelo decisivo por un lugar en la final del certamen continental, secundado por su compatriota Juan Soto en el VAR. La elección del juez reaviva el recuerdo de su polémico antecedente reciente ante Cruzeiro por Libertadores, cuando anuló un tanto clave a Miguel Merentiel.