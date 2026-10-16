Santa Fe reafirma su posición como polo deportivo de jerarquía internacional. Con la participación de 450 atletas de 12 países del continente más una delegación invitada de Guatemala, comenzó este viernes la 12.ª edición del Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti.
Santa Fe vuelve a ser el epicentro del atletismo regional con un CARD impecable
Con la presencia de 450 deportistas de 13 delegaciones y tras el brillante antecedente de los Juegos Suramericanos, la pista Pedro Candioti luce en óptimas condiciones para recibir tres jornadas de altísimo nivel. El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó el compromiso de inversión en infraestructura deportiva, mientras dirigentes internacionales valoraron la jerarquía de las instalaciones locales.
Ubicado en el sur de la ciudad, el emblemático predio mostró una imagen impecable y una puesta a punto de estándar olímpico, dando continuidad al impacto de los recientes Juegos Suramericanos 2026. Las competencias se extenderán a lo largo de tres jornadas consecutivas —desde este viernes y hasta el domingo— con la presencia del plantel completo de la selección argentina y las principales figuras del atletismo regional.
Durante la ceremonia inaugural y la primera jornada de actividades, autoridades políticas y deportivas destacaron el salto cualitativo de la infraestructura santafesina. El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó el valor formativo del deporte y aseguró el acompañamiento estatal: "Esperamos que saquen lo mejor de cada uno, fundamentalmente lo mejor de los valores del deporte, la cultura, la disciplina, el esfuerzo permanentemente, la superación y el trabajo. Esos valores nos permiten construir una sociedad más fuerte. Nosotros vamos a seguir invirtiendo en infraestructura deportiva".
En el plano institucional internacional, Helio Gesta de Melo, presidente de Atletismo Sudamericano, elogió las condiciones de la pista Pedro Candioti y ponderó la relevancia de la categoría: "Estamos muy contentos de regresar tres semanas después que terminó el atletismo de los Juegos Sudamericanos. La pista que tiene Santa Fe es espectacular Tenemos esta generación que es muy importante para nosotros, que es una transición entre las categorías inferiores Sub-18 y Sub-20, a los mayores".
Gesta de Melo agregó sobre la proyección de la sede: "Santa Fe ya hizo varias competiciones sudamericanas y panamericanas en el pasado. Esta pista es de muy buena calidad. está a la altura de las pistas que se utilizan para campeonatos mundiales e incluso Juegos Olímpicos. Con el apoyo de las autoridades locales quizás se puedan realizar eventos de mayor importancia".
Por su parte, Juan Carlos Scarpin, presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, brindó detalles del evento y anticipó futuras competencias en el plano mayor: "Tenemos 13 países, 12 países del área, pero tenemos también un 13º país que a último momento pidió que lo invitáramos como especial. Hay que recordar que en los Juegos se batieron 71 récords de distintos tipos, así que esto hace que se cree una expectativa, una magia que los atletas dicen 'bueno, si en esa pista se hicieron tantas marcas, yo tengo que mejorar', y por eso vienen con mucha ansiedad, con gran deseo".
Respecto al futuro del complejo, Scarpin adelantó que "ya podemos decir que Santa Fe tiene avanzada dos competencias internacionales para los atletas mayores. Estos dos torneos internacionales podrían ser en abril o en junio, depende del calendario".
Presencia santafesina y promesas nacionales
En lo estrictamente deportivo, la delegación nacional llega con sus máximos exponentes de la categoría. Entre los varones sobresale el nuevo récordman de salto en largo Martín Saavedra (7.82 metros), los velocistas Lucas y Tomás Villegas en los 100 metros llanos, Francisco Ferreccio (récord en 110m vallas con 13.90), Diego Pérez Güercio, el mediofondista Uriel Muñoz y el lanzador de martillo Tomás Olivera. En la rama femenina destacan las plusmarquistas Milagros Damico (100m) y Helen Bernard Stilling (100m vallas), junto a competidoras de experiencia internacional como Carolina Scarponi (garrocha), Giuliana Baigorria (martillo), Rosa Velardez (mediofondo) y Milagros Rosas (jabalina).
La provincia de Santa Fe estará fuertemente representada por el rafaelino Tomás Pablo Mondino —medallista en los pasados Juegos Suramericanos—, quien integrará la posta masculina 4x100 metros este sábado a las 18:00 y correrá las clasificatorias de los 200 metros llanos el domingo desde las 11:00. Asimismo, competirán Germán Muñoz (San Guillermo) en 400m vallas y 4x400, Ayrton Franco (Reconquista) en salto con garrocha, Ezequiel Barra (Roldán) en jabalina, Violeta Palacios (Rosario) e Emilia Gigón (Rosario) en 3.000m con obstáculos, y Paloma Feito (Funes) en 100m vallas. El cuerpo médico del representativo nacional cuenta además con la kinesióloga santafesina Valeria Chiaraviglio.