Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo

Santa Fe vuelve a ser el epicentro del atletismo regional con un CARD impecable

Con la presencia de 450 deportistas de 13 delegaciones y tras el brillante antecedente de los Juegos Suramericanos, la pista Pedro Candioti luce en óptimas condiciones para recibir tres jornadas de altísimo nivel. El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó el compromiso de inversión en infraestructura deportiva, mientras dirigentes internacionales valoraron la jerarquía de las instalaciones locales.