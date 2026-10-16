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Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo

Santa Fe vuelve a ser el epicentro del atletismo regional con un CARD impecable

Con la presencia de 450 deportistas de 13 delegaciones y tras el brillante antecedente de los Juegos Suramericanos, la pista Pedro Candioti luce en óptimas condiciones para recibir tres jornadas de altísimo nivel. El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó el compromiso de inversión en infraestructura deportiva, mientras dirigentes internacionales valoraron la jerarquía de las instalaciones locales.

Los velocistas en plena aceleración durante una de las series sobre la pista del CARD Pedro Candioti en el inicio del Sudamericano U23. Foto: Manuel FabatíaLos velocistas en plena aceleración durante una de las series sobre la pista del CARD Pedro Candioti en el inicio del Sudamericano U23. Foto: Manuel Fabatía
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Santa Fe reafirma su posición como polo deportivo de jerarquía internacional. Con la participación de 450 atletas de 12 países del continente más una delegación invitada de Guatemala, comenzó este viernes la 12.ª edición del Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti.

La representante de Venezuela, Glanyernis Guerra Castillo, en el tramo final de la prueba de 100 metros llanos que la consagró en la pista del CARD.La representante de Venezuela, Glanyernis Guerra Castillo, en el tramo final de la prueba de 100 metros llanos que la consagró en la pista del CARD. Foto Manuel Fabatía.

Ubicado en el sur de la ciudad, el emblemático predio mostró una imagen impecable y una puesta a punto de estándar olímpico, dando continuidad al impacto de los recientes Juegos Suramericanos 2026. Las competencias se extenderán a lo largo de tres jornadas consecutivas —desde este viernes y hasta el domingo— con la presencia del plantel completo de la selección argentina y las principales figuras del atletismo regional.

Durante la ceremonia inaugural y la primera jornada de actividades, autoridades políticas y deportivas destacaron el salto cualitativo de la infraestructura santafesina. El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó el valor formativo del deporte y aseguró el acompañamiento estatal: "Esperamos que saquen lo mejor de cada uno, fundamentalmente lo mejor de los valores del deporte, la cultura, la disciplina, el esfuerzo permanentemente, la superación y el trabajo. Esos valores nos permiten construir una sociedad más fuerte. Nosotros vamos a seguir invirtiendo en infraestructura deportiva".

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura del certamen sudamericano en las instalaciones del CARD y ratificó la inversión en infraestructura deportiva para la provincia.El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura del certamen sudamericano en las instalaciones del CARD y ratificó la inversión en infraestructura deportiva para la provincia. Foto: Manuel Fabatía

En el plano institucional internacional, Helio Gesta de Melo, presidente de Atletismo Sudamericano, elogió las condiciones de la pista Pedro Candioti y ponderó la relevancia de la categoría: "Estamos muy contentos de regresar tres semanas después que terminó el atletismo de los Juegos Sudamericanos. La pista que tiene Santa Fe es espectacular Tenemos esta generación que es muy importante para nosotros, que es una transición entre las categorías inferiores Sub-18 y Sub-20, a los mayores".

Helio Gesta de Melo, presidente de Atletismo Sudamericano, destacó la calidad de la pista Pedro Candioti y ponderó el rol de Santa Fe como sede de eventos internacionales.Helio Gesta de Melo, presidente de Atletismo Sudamericano, destacó la calidad de la pista Pedro Candioti y ponderó el rol de Santa Fe como sede de eventos internacionales. Foto: Manuel Fabatía

Gesta de Melo agregó sobre la proyección de la sede: "Santa Fe ya hizo varias competiciones sudamericanas y panamericanas en el pasado. Esta pista es de muy buena calidad. está a la altura de las pistas que se utilizan para campeonatos mundiales e incluso Juegos Olímpicos. Con el apoyo de las autoridades locales quizás se puedan realizar eventos de mayor importancia".

Inauguración del XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo 2026

Inauguración del XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo 2026

Por su parte, Juan Carlos Scarpin, presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, brindó detalles del evento y anticipó futuras competencias en el plano mayor: "Tenemos 13 países, 12 países del área, pero tenemos también un 13º país que a último momento pidió que lo invitáramos como especial. Hay que recordar que en los Juegos se batieron 71 récords de distintos tipos, así que esto hace que se cree una expectativa, una magia que los atletas dicen 'bueno, si en esa pista se hicieron tantas marcas, yo tengo que mejorar', y por eso vienen con mucha ansiedad, con gran deseo".

Un buen marco de público se dio cita en las tribunas del CARD para acompañar el desarrollo del certamen continental en la capital provincial.Un buen marco de público se dio cita en las tribunas del CARD para acompañar el desarrollo del certamen continental en la capital provincial. Foto: Manuel Fabatía.

Respecto al futuro del complejo, Scarpin adelantó que "ya podemos decir que Santa Fe tiene avanzada dos competencias internacionales para los atletas mayores. Estos dos torneos internacionales podrían ser en abril o en junio, depende del calendario".

Presencia santafesina y promesas nacionales

En lo estrictamente deportivo, la delegación nacional llega con sus máximos exponentes de la categoría. Entre los varones sobresale el nuevo récordman de salto en largo Martín Saavedra (7.82 metros), los velocistas Lucas y Tomás Villegas en los 100 metros llanos, Francisco Ferreccio (récord en 110m vallas con 13.90), Diego Pérez Güercio, el mediofondista Uriel Muñoz y el lanzador de martillo Tomás Olivera. En la rama femenina destacan las plusmarquistas Milagros Damico (100m) y Helen Bernard Stilling (100m vallas), junto a competidoras de experiencia internacional como Carolina Scarponi (garrocha), Giuliana Baigorria (martillo), Rosa Velardez (mediofondo) y Milagros Rosas (jabalina).

Las banderas de los países participantes le dieron marco al acto central de apertura de la 12.ª edición del Campeonato Sudamericano U23.Las banderas de los países participantes le dieron marco al acto central de apertura de la 12.ª edición del Campeonato Sudamericano U23. Foto: Manuel Fabatía

La provincia de Santa Fe estará fuertemente representada por el rafaelino Tomás Pablo Mondino —medallista en los pasados Juegos Suramericanos—, quien integrará la posta masculina 4x100 metros este sábado a las 18:00 y correrá las clasificatorias de los 200 metros llanos el domingo desde las 11:00. Asimismo, competirán Germán Muñoz (San Guillermo) en 400m vallas y 4x400, Ayrton Franco (Reconquista) en salto con garrocha, Ezequiel Barra (Roldán) en jabalina, Violeta Palacios (Rosario) e Emilia Gigón (Rosario) en 3.000m con obstáculos, y Paloma Feito (Funes) en 100m vallas. El cuerpo médico del representativo nacional cuenta además con la kinesióloga santafesina Valeria Chiaraviglio.

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