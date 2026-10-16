Claudio Vivas, a fondo

“A la 10 de Messi, la dejaría vacante”

Fue un gran discípulo de Bielsa, dirigió en varias partes del mundo y hoy es instructor de Conmebol. Participó del congreso de Unión y dice que “el buen dirigente no es el que sabe mucho de fútbol, sino el que ‘banca’ los procesos”.