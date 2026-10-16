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Clásico en Copa Santa Fe: Central y Newell’s se enfrentan en la semifinal del torneo provincial

El cruce se disputará este sábado desde las 16 en el estadio José Martín Olaeta. Los rosarinos se vuelven a cruzar en la Copa después de diez años. Ambos clubes presentarán a sus planteles de reserva.

El clásico lo jugarán los planteles de reserva como en 2016. Foto: Redes sociales.El clásico lo jugarán los planteles de reserva como en 2016. Foto: Redes sociales.
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La Copa Santa Fe de Fútbol definirá un nuevo finalista y tendrá al clásico rosarino como plato fuerte. Central y Newell’s se enfrentarán este sábado 17 de octubre desde las 16 en el estadio José Martín Olaeta por las semifinales del certamen organizado por el gobierno provincial y la Lotería de Santa Fe.

El ganador del cruce entre rosarinos conseguirá el pasaje a la final, donde espera Atlético de Tostado, que eliminó a 9 de Julio de Rafaela por penales.

Es la segunda vez que Canallas y Leprosos se enfrentan en el torneo provincial. El único antecedente data de diez años atrás y fue el elenco rojinegro quien en aquel entonces se quedó con el triunfo.

Central eliminó a Los Andes de Alcorta en cuartos de final. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Central eliminó a Los Andes de Alcorta en cuartos de final. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

En el estadio de Argentino de Rosario, si al cabo de los 90 minutos el marcador termina igualado, el pase a la final se definirá por penales.

El partido se podrá ver por el canal provincial RTS y por disposición de la seguridad, no contará con hinchas de ninguno de los clubes y sólo podrán ingresar 110 personas previamente habilitadas por institución.

El camino de Central

El Canalla inició su participación directamente en la instancia de octavos de final. En dicha instancia se enfrentó a Argentino de Rosario y avanzó tras imponerse en la tanda de penales 5-3. El partido, disputado el 26 de julio en la cancha del Salaíto, terminó 1-1 en tiempo reglamentario. El gol canalla fue obra de Valentino Felici.

En cuartos de final se enfrentó a Los Andes, de Alcorta. En dicho partido, el equipo dirigido por Mario Pobersnik, se impuso 1-0 de visitante con gol de Santiago Segovia.

El elenco de Arroyito buscará ante su clásico rival acceder nuevamente a una final de Copa Santa Fe. En el torneo provincial lo hizo en dos oportunidades, en la edición 2017, cuando terminó alzando el trofeo tras vencer en la final a Atlético Rafaela, y en 2023, edición en la que cayó ante Unión de Santa Fe.

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El camino de Newell’s

La Lepra llegó a esta instancia final tras dejar en el camino a Leones FC y Atlético Timbuense.

El cruce de octavos de final ante el elenco de la familia Messi se definió desde los 12 pasos, donde se impuso 4-1. El cruce había terminado 1-1 en tiempo reglamentario y el gol leproso del agónico empate fue obra de Ivo Pavicich.

Newell's accedió a semifinales tras su victoria en Timbúes. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Newell's accedió a semifinales tras su victoria en Timbúes. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

En cuartos de final, el equipo que dirige Lucas Bernardi, viajó a Timbues para enfrentarse a Timbuense y se impuso 1-0, con gol nuevamente de Pavicich.

El club del Parque Independencia buscará un triunfo que lo ponga por primera vez en una final de Copa Santa Fe. La primera edición del torneo, en 2016, fue la mejor actuación de la Lepra, que llegó a disputar la semifinal ante Sportivo Las Parejas.

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Una década después

El único cruce entre Central y Newell’s por Copa Santa Fe data de 2016, cuando los equipos rosarinos se enfrentaron en cuartos de final en una serie que se disputó en dos partidos.

La ida se jugó el 24 de julio en el Coloso Marcelo Bielsa y terminó 0-0. La revancha fue una semana después en el Gigante de Arroyito y también terminó sin goles. Así, la serie se definió desde los 12 pasos y Newell’s se impuso 5-3.

De aquellos partidos se destacan varios juveniles de las canteras rosarinas que terminaron destacándose en el fútbol local y mundial, entre los que aparecen Lisandro Martínez, Maximiliano Lovera, Jeremías Ledesma, Jalil Elías y Héctor Fértoli.

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