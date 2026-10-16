Espera Atlético Tostado en la final

Clásico en Copa Santa Fe: Central y Newell’s se enfrentan en la semifinal del torneo provincial

El cruce se disputará este sábado desde las 16 en el estadio José Martín Olaeta. Los rosarinos se vuelven a cruzar en la Copa después de diez años. Ambos clubes presentarán a sus planteles de reserva.