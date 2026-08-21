Copa Santa Fe

Newell's derrotó por la mínima a Timbuense y se instaló en semifinales

El conjunto Leproso fue contundente en Timbúes y logró el pasaje a la siguiente instancia. El autor del tanto fue Ivo Pavicich. El rival en la próxima fase se conocerá el domingo en el cruce entre Los Andes de Alcorta y Rosario Central. La otra semi la juegan Atlético Tostado y 9 de Julio de Rafaela.