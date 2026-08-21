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Maximiliano Pullaro
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Newell's derrotó por la mínima a Timbuense y se instaló en semifinales

El conjunto Leproso fue contundente en Timbúes y logró el pasaje a la siguiente instancia. El autor del tanto fue Ivo Pavicich. El rival en la próxima fase se conocerá el domingo en el cruce entre Los Andes de Alcorta y Rosario Central. La otra semi la juegan Atlético Tostado y 9 de Julio de Rafaela.

Newell's ganó y espera rival en semifinales. Foto: Pablo Busso.Newell's ganó y espera rival en semifinales. Foto: Pablo Busso.
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En el marco de los cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino la sorpresa del torneo, Timbuense, recibía en su cancha a Newell’s Old Boys para definir un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El Indio venía de dejar en el camino a Central Córdoba de Rosario y La Lepra venía de hacer lo propio ante Leones, ambos tras la definición por penales.

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El primer tiempo se desarrolló de manera pareja, con más ocasiones generadas por los locales, quienes no pudieron aprovechar las situaciones generadas. De igual modo, los visitantes tuvieron la ocasión más clara en la última bola de la primera etapa, sin embargo, tampoco pudieron convertir, finalizando el primer tiempo con empate a 0 en el marcador.

Lo liquidó en el complemento

Ya en la segunda mitad, el elenco rosarino fue progresivamente imponiendo condiciones, tanto es así que a los 20 minutos de la misma, Ivo Pavicich, quien venía de marcarle a Leones, aprovechó una desatención en el fondo de Timbuense, se hizo con el balón y definió con un letal zurdazo, colocando el 1-0 para los dirigidos por Bernardi.

Los Andes de Alcorta o Rosario Central, el rival de la lepra en semis. Foto: Pablo Busso.Los Andes de Alcorta o Rosario Central, el rival de la lepra en semis. Foto: Pablo Busso.

En el final del cotejo, los dirigidos por Fernández siguieron intentando, tanto con fútbol como con enjundia, pero no pudieron vencer la valla del arquero Sciarini y de esta manera el marcador no se modificó.

Newell’s enfrentará en la siguiente etapa de la Copa Santa Fe al ganador de Los Andes de Alcorta y Rosario Central, quienes disputarán su cruce este domingo por un lugar en semifinales. En caso de pasar el Lanudo, el encuentro se llevará a cabo en Alcorta y, en caso de avanzar el Canalla, se sorteará la localía para la semifinal.

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La síntesis

TIMBUENSE: Gustavo Córdoba; Ignacio Vidal, Tomás Anselmi, Máximo Galiano, Lucas Valent; Lautaro Castro, Santiago Oger; Fabricio Salas, Nicolás Zappulla, Román Galarza; Matías Alves.

Suplentes: Jaim Parroni, Mateo Gallucci, Brian Romero, Lautaro Vergara, Leandro Insaurralde, Nicolás Benítez, Mirko Girola.

DT.: Alejandro Fernández.

Timbuense completó una histórica participación en la Copa Santa Fe. Foto: Pablo Busso.Timbuense completó una histórica participación en Copa Santa Fe. Foto: Pablo Busso.

NEWELL’S: Francisco Sciarini; Agustín Melgarejo, Juan Samán, Tiago Galli, Alejo Velacoz, Felipe Calderone; Benjamín Barrios, Gino Mutti, Elián Sosa; Ivo Pavicich, Jeremías Morales.

Suplentes: Álvaro Villar, Jonatan López, Leonel Aranda, Braico Peralta, Gino Altomonte, Santino Viola, Ignacio Liberato.

DT.: Lucas Bernardi.

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