Por Lucas Marchi
Giuliana Nebuloni, goleadora de Social Lux: “No es casualidad volver a estar a un paso”
La delantera analizó la final de ida ante Defensores de la Costa y ya piensa en el partido consagratorio. Mercadito buscará quedarse por segunda vez consecutiva con el certamen provincial en condición de visitante. El partido revancha se juega este domingo, desde las 15, en Avellaneda.
Social Lux de Rosario buscará el bicampeonato el próximo domingo 23 a partir de las 15 horas, cuando se enfrente en Avellaneda a Defensores de la Costa, por el partido de vuelta de la final de la Copa Santa Fe 2026.
Mercadito viene de ganar ampliamente por 5-1 en condición de local, en un partido donde todo les salió bien a las rosarinas. Giuliana Nebuloni, que ingresó desde el banco y marcó un gol, dialogó con El Litoral.
“El técnico (Mauro Palacios) confía mucho en cada una de las jugadoras que entra desde el banco” dijo en referencia a los cambios acertados del entrenador, que permitieron estirar la ventaja.
Sobre su gol en el complemento, le dió los créditos al DT: “Siempre me pide que me la juegue, que no me desespere por el gol porque va a llegar solo. Le hice caso y así fue”
“Nos encargamos de jugar nosotras”
Tras la abultada victoria, Giuliana asegura que enfrentarse a un equipo desconocido les permite tomar la iniciativa con más tranquilidad. Compara este partido con la semifinal donde Social Lux eliminó ADIUR por penales, poniendo el foco en el contexto de aquella apretada serie: “Con ADIUR nos conocemos de hace bastante tiempo, conocemos nuestras mañas, las de ellas”.
Acerca del partido de vuelta, fue contundente: “La clave está en seguir enfocándonos en nosotras y en nuestro juego. Vamos a hacer lo que sabemos, lo que venimos haciendo hace 2 años, por eso no es casualidad que salimos campeonas el año pasado y nuevamente estemos a un paso de levantar la Copa Santa Fe”.
La gente, el motor de este equipo
La delantera concluyó: “La hinchada de Social es una locura, trabajan día a día y hacen cosas que nadie haría por un club. El agradecimiento es total de parte de todo el equipo y qué mejor que sigan recibiendo alegrías de nuestra parte”.
Brisa Cortés, en diálogo con El Litoral, marcó puntos clave del grupo: “Estamos concentradas al 100% siempre. Trabajamos mucho en la semana y nos preparamos para este tipo de partidos. La concentración es desde el minuto 0”.
Evelyn Peralta, sobre la actitud del equipo, sumó: “Hicimos muchos goles, nos hace estar un poco más tranquilas, pero no nos vamos a relajar. Quedan 80 minutos y no vamos a bajar los brazos”.