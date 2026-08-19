Copa Santa Fe

Giuliana Nebuloni, goleadora de Social Lux: “No es casualidad volver a estar a un paso”

La delantera analizó la final de ida ante Defensores de la Costa y ya piensa en el partido consagratorio. Mercadito buscará quedarse por segunda vez consecutiva con el certamen provincial en condición de visitante. El partido revancha se juega este domingo, desde las 15, en Avellaneda.