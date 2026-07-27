Social Lux jugará por segundo año consecutivo la final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino 2026. El club rosarino, defensor del título, se enfrentará a Defensores de la Costa de Avellaneda, con fecha a confirmar.
Janise Busquet, capitana de Social Lux, habló sobre la clasificación a la final: “Para nosotras es un orgullo”
La capitana de Mercadito, defensor del título, analizó el cruce con ADIUR y palpitó la gran final del torneo provincial. Tras conseguir el título en 2025, el elenco rosarino tendrá un duro cruce con Defensores de la Costa en busca del bicampeonato.
Mercadito se impuso en el cruce de equipos rosarinos tras vencer a ADIUR 3-2 en los penales. Luego del festejo, Janise Busquet, capitana del Verde de Ludueña, dialogó con El Litoral.
“Sabíamos que el partido iba a ser así, allá nosotras hicimos un buen partido”, dijo en referencia al cruce de ida en Social Lux, donde se impusieron 2-0.
“Acá ellas se hacen muy fuerte, están acostumbradas a entrenar en esta cancha, nosotras sabíamos que también podíamos jugar, que nos gusta que la cancha también este linda, aunque la nuestra también tiene sus complicaciones”, destacó la capitana en relación al sintético del Viaducto.
El partido de vuelta de semifinal en cancha de ADIUR terminó 3-1 a favor de las locales, la serie terminó 3-1 y el finalista se definió desde los doce pasos.
“Se lució la arquera”
Tras el empate en la serie, el finalista se definió desde el tiro penal, donde Mercadito fue más efectivo, con los goles de Evelyn Peralta, Nerina Carruchthers y Janise Busquet, y la arquera Estefanía Gauna evitó en dos oportunidades
“Se lució la arquera que atajó dos penales”, afirmó Busquet, la autora del penal definitorio que sentenció el pasaje de Social Lux a la final.
Sobre la charla previa a la definición, la capitana afirmó: “Dijimos que esto era grupal, que nadie tenga presión para ir a patear, que la que patea es la que se anima y que todas juntas hasta el final. Que no se nos podía escapar, hoy también jugamos muy bien, creo que el resultado fue un poco injusto también”.
“Me toco el último, era un pase a la red y por suerte la red se movió y se festeja”, dijo sobre el último remate que puso a Mercadito en la final del certamen organizado por el Gobierno Provincial.
“Un club de barrio que se hace enorme”
En relación a llegar nuevamente a la final de la Copa Santa Fe, Busquet destacó: “Estoy orgullosa, estamos desde que se formó el fútbol femenino en Social y siempre vamos con el pecho inflado porque para nosotras es un orgullo, trabajamos con mucha responsabilidad, es un club de barrio que se hace enorme y estamos muy contentas”.
Sobre el rival con el que deberá enfrentarse Mercadito para volver a levantar la Copa, la capitana afirmó: “Va a estar lindo, me dijeron que tienen muy buen equipo, la Copa pasada también hicieron una buena campaña, iremos a dar batalla”.