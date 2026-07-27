Copa Santa Fe

Janise Busquet, capitana de Social Lux, habló sobre la clasificación a la final: “Para nosotras es un orgullo”

La capitana de Mercadito, defensor del título, analizó el cruce con ADIUR y palpitó la gran final del torneo provincial. Tras conseguir el título en 2025, el elenco rosarino tendrá un duro cruce con Defensores de la Costa en busca del bicampeonato.