Copa Santa Fe

Social Lux dió el golpe en Rosario: Goleó a Defensores de la Costa y se quedó con la final de ida

En el primer encuentro de la serie, el vigente campeón aplastó por 5-1 al elenco de Avellaneda con goles de Brisa Cortés, Melisa Alfonso, Giuliana Nebuloni y Evelyn Peralta por duplicado. Amancay Urbani descontó para la visita, que irá por la hazaña la semana próxima en la revancha ante su gente.