Por Lucas Marchi
Social Lux dió el golpe en Rosario: Goleó a Defensores de la Costa y se quedó con la final de ida
En el primer encuentro de la serie, el vigente campeón aplastó por 5-1 al elenco de Avellaneda con goles de Brisa Cortés, Melisa Alfonso, Giuliana Nebuloni y Evelyn Peralta por duplicado. Amancay Urbani descontó para la visita, que irá por la hazaña la semana próxima en la revancha ante su gente.
En la tarde del sábado, por la ida de la final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino 2026, el “mercadito” dió el primer paso hacia el bicampeonato. Con un marco imponente y la llovizna como protagonista, Social Lux de Rosario manejó el partido en su cancha y se llevó un resultado esperanzador ante Defensores de la Costa de Avellaneda.
Las locales demostraron su jerarquía en un tenso partido, pero que, más allá de la importancia del contexto, no pareció ser un peso para las jugadoras de Social. Decididas a ser protagonistas desde el arranque, tuvieron el dominio y el control del balón desde el primer minuto.
No tardaron en hacer valer ese protagonismo, porque nada más pasados 5 minutos del pitazo inicial, Joana Peralta reventó el travesaño luego de una jugada que se ensució con varios rebotes dentro del área, para que Evelyn Peralta finalice, poniendo la ventaja en el marcador.
Con esta tendencia se desarrolló la primera mitad, manteniéndose firme en su postura y obligando a La Costa a jugar en campo propio. Bajo esa iniciativa, a los 16 minutos llegó el segundo de Social, un verdadero golazo de Brisa Cortés, que con una volea de afuera del área venció a la arquera rival que estaba un tanto adelantada, ampliando la ventaja.
La visita solo pudo concretar un contragolpe, padeciendo la intensidad del partido. Bajo esta tendencia, el árbitro terminó los primeros 40 minutos.
La segunda parte: un calco
Decididas a jugar el partido de vuelta con la mayor diferencia posible, el complemento comenzó a puro grito para el Mercadito, que al minuto y medio de juego, Evelyn Peralta nuevamente, pone el 3-0 provisorio.
La Costa, que arrancó con un baldazo de agua fría, no pudo reponerse anímicamente y nada más 4 minutos después, llegó el 4-0 por parte de Melisa Alfonso, tras una gran jugada colectiva y el remate cruzado que estiraba la diferencia.
El equipo de Avellaneda intentó buscar piernas frescas con 3 cambios, que no lograron terminar de doblegar al mediocampo local. Misma situación para Social que al minuto 8 de la segunda mitad, se ejecuta la salida de una de las goleadoras, Alfonso, para el ingreso de Giuliana Nebuloni.
La variante del técnico local surtió efecto rápidamente, porque luego de varios desbordes y jugadas peligrosas, Nebuloni encontró el gol de cabeza luego de un córner ejecutado por Nerina Carruchthers.
A partir de ese momento, a pocos minutos del final, Social Lux decidió cuidar el resultado y bajó la intensidad, momento aprovechado por la visita que encontró un penal, contenido por la arquera Estefanía Gauna. Finalmente el descuento llegó al minuto 38 que con un remate cruzado desde la derecha del área, Amancay Urbani ponía el 5-1 definitivo en este primer partido de la serie.
A todo o nada en Avellaneda
El próximo fin de semana se verán nuevamente las caras, en el partido consagratorio de la Copa Santa Fe, el domingo 23, a las 15:00 horas. Brisa Cortés, en diálogo con El Litoral, dijo que “el equipo encarará el segundo partido como si estuvieran en cero, con la misma preparación e intensidad”
La síntesis
Social Lux (5): Estefanía Gauna, Pamela Chindamo, Rocio Serra, Magalí Acosta, Janice Busquet, Lara Groia, Evelyn Peralta, Nerina Carruchthers, Brisa Cortes, Joana Benitez, Melisa Alfonso. Suplentes: Micaela Palacios, Guadalupe Guevara, María Llera, Malena Biolatto, Giuliana Nebuloni, Camila González, Mayra Mansilla. DT: Mauro Palacios
Goles: Evelyn Peralta (x2), Brisa Cortes, Melisa Alfonso, Giuliana Nebuloni
Defensores de la Costa (1): Giuliana Alegre, Tamara Molina, Luisana Acosta, Yamila Aquino, Brisa Sandoval, Eliana Barbona, Agustina Baroni, Daiana Ortiz, Daiana Ruda, Amancay Urbani, Aldana Benitez. Suplentes: Aldana Silvestri, Juana Veron, Luisana Rios, Maria José Arnold, Gisela Gallo, Dalma Alegre, Brenda Alegre. DT: Fernando Villan.
Goles: Amancay Urbani