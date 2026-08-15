El estadio de la Villa Recreativa del Club Atlético Tostado fue escenario de una tarde histórica, donde el local pudo vencer sin demasiadas dificultades a Club Unión de Santa Fe. El primer tiempo en cuanto al desarrollo fue mejor para el conjunto local, que claramente pensaba en arco rival aunque sin demasiada profundidad. Tuvo dos oportunidades pero la más clara terminó siendo para el visitante, ya que cuando se jugaba el minuto de adicional un hombre rojiblanco conectó un cabezaso en el área chica que se fue muy cerquita del travesaño.
Atlético Tostado venció a Unión y se metió en semifinales de Copa Santa Fe
En otra histórica tarde para el fútbol del departamento 9 de Julio, el verde tostadense llega nuevamente a una instancia semifinal, y vuelve a estar entre los cuatro mejores equipos de la provincia.
Ya en el segundo tiempo, Unión mejoró su presentación, fue más ordenado y más incisivo en sus ataques, pero encontraba las respuestas de contragolpe del local, que allá por el minuto 18 del complemento, luego de un corner un cabezaso volcándola nuevamente al área, Esteban Demaría, el delantero del CAT conectó de derecha y venció al buen arquero Agustín Chávez.
Rápidamente Unión salió en busca de la igualdad y aproximadamente cuatro minutos más tarde, en una buena jugada abriendo la cancha de izquierda a derecha, un centro a la zona del punto penal encontró al números 2 Ignacio Islas para tocar suavemente al medio y marcar el gol.
El resto del partido fue parejo, Unión que parecía querer un poco más pero, Atlético esperó su oportunidad para poner la velocidad y buen juego de Santiago Velozo. El diez, fue desequilibrante por la zona derecha del ataque “verde”, desbordó por ese sector y remató, contuvo a medias el arquero tatengue y el ingresado en el segundo tiempo, Leandro Ojeda, empujo a los 43 del complemento, desatando el delirio de la hinchada tostadense al marcar el segundo y definitivo gol.
Un arbitraje sin mayores complicaciones (Franco Ceballos. Lineas: Joaquin zbrun y Ulises Rolan), un regular marco de público y una alegría desbordante el plantel y de los dirigentes que saben que están haciendo historia en el fútbol del Noroeste Santafesino.