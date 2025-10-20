Atlético Tostado ganó su cuadrangular y clasificó a la final de la final de la Copa Santa Fe

El Club Atlético Tostado se consagró como el mejor del grupo, mostrando regularidad a lo largo de la competencia. El equipo tostadense cerró su participación invicto y logró la clasificación a la instancia final del certamen.
Durante el fin de semana se disputó el Cuadrangular Sub 17 de la Copa Santa Fe de Básquet, correspondiente a la Zona Norte A, donde los jóvenes buscaron el pasaje a la gran final provincial.
El Club Atlético Tostado se consagró como el mejor del grupo, mostrando regularidad a lo largo de la competencia. El equipo tostadense cerró su participación invicto y logró la clasificación a la instancia final del certamen.
En la primera jornada, Central Argentino de Ceres superó a Platense Porvenir de Reconquista por 68 a 51, mientras que Atlético Tostado hizo lo propio ante Central San Javier, ganando 68 a 56.
El segundo turno de competencia mostró la superioridad de los tostadenses, que vencieron a Platense Porvenir 75-62, y a Central Argentino de Ceres por un ajustado 54-51, asegurando el primer puesto de la zona.
Platense Porvenir (Reconquista) 51 – Central Argentino (Ceres) 68
Atlético Tostado 68 – Central San Javier 56
Central Argentino (Ceres) 79 – Central San Javier 46
Atlético Tostado 75 – Platense Porvenir 62
Platense Porvenir 78 – Central San Javier 45
Central Argentino (Ceres) 51 – Atlético Tostado 54
Con estos resultados, Atlético Tostado se clasificó a la siguiente instancia de la Copa Santa Fe Sub 17, donde buscará coronar su excelente campaña y consagrarse entre los mejores del básquet juvenil santafesino.
