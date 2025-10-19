Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se clasificó al cuadrangular final de la Copa Santa Fe U17

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe logró la clasificación al cuadrangular final tras un gran fin de semana de competencia disputado en el Hogar de los Tigres, donde compartió zona con Libertad de Sunchales, Ben Hur de Rafaela y Unión de Santa Fe.
Gimnasia y Esgrima de Santa Fe logró la clasificación al cuadrangular final tras un gran fin de semana de competencia disputado en el Hogar de los Tigres, donde compartió zona con Libertad de Sunchales, Ben Hur de Rafaela y Unión de Santa Fe.
El conjunto santafesino finalizó con 5 puntos, la misma cantidad que Libertad, pero se quedó con el pasaje por haber ganado el duelo entre ambos equipos.
De esta manera, la tabla finalizó con Gimnasia y Libertad con 5 unidades, mientras que Ben Hur y Unión sumaron 4 puntos.
• Gimnasia y Esgrima SF 79 – Ben Hur (Rafaela) 71
• Libertad (Sunchales) 55 – Unión SF 47
• Gimnasia y Esgrima SF 66 – Unión SF 69
• Libertad (Sunchales) 59 – Ben Hur (Rafaela) 57
• Ben Hur (Rafaela) 81 – Unión SF 78
• Gimnasia y Esgrima SF 60 – Libertad (Sunchales) 58
Clasificado: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (5 puntos, ventaja en el duelo directo ante Libertad).
La última instancia del certamen se disputará la primera semana de noviembre en sede a confirmar.
