Básquet femenino formativo

Las U13 de Unión de Santo Tomé siguen haciendo historia

El equipo femenino U13 del Club Unión de Santo Tomé atraviesa un momento brillante. Invictas en la Liga Federal Formativa Femenina y campeonas de la Copa Santa Fe, las dirigidas por Susana Goncebat avanzaron a la Fase 4 del certamen nacional. Ahora buscan apoyo para continuar representando a la ciudad y a la provincia en la competencia más importante del país para su categoría.