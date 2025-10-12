Colón y un nuevo desafío de la mano de un esperancino: Leandro Spies

La temporada 2025-26 de la Liga Argentina de Básquet marca un hito para Colón (Santa Fe). No solo por el regreso al ruedo competitivo de alto nivel, sino por la apuesta que representa tener al esperancino Leandro Spies al frente del proyecto. Su llegada no es casual: es la ratificación de un proceso de crecimiento, de ambición y de credibilidad en el básquet santafesino.
Spies, que da un salto de categoría al asumir la conducción técnica de Colón tras muchos años de trabajo formativo en clubes locales —particularmente Almagro— aceptó el desafío de liderar un equipo que apunta a consolidarse en el segundo nivel nacional.
Para el entrenador esperancino, esta es una oportunidad de proyección profesional. Lo que se gestó en clubes regionales, en divisiones menores y en torneos locales, ahora se pone a prueba en una liga con exigencias distintas: viajes, calendario más dinámico, rivalidad profesional y público más presente.
Pero también es una apuesta para Colón: confiar en alguien que conoce el básquet de la provincia, que entiende lo institucional, lo social y el vínculo con las bases locales, y que ahora deberá plasmar eso en resultados. Si el equipo y el cuerpo técnico logran armar una identidad competitiva, esta temporada puede marcar un antes y un después.
Leandro Spies, el conductor de Colón en esta temporada que se iniciará en breve.
Lo que espera Colón
Según el cronograma publicado por Marca Personal, estos son los partidos confirmados para Colón en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina:
El arranque será fuerte: Colón afronta nueve partidos en noviembre, con seis de ellos como local. Esa primera fase será clave para ganar terreno y confianza.
Luego de diciembre — donde la actividad se reduce a solo cuatro partidos — el equipo tendrá un período de descanso de 22 días antes de reiniciar en enero.
Muchos viajes, partidos de visitante consecutivos — como ida a La Rioja, Tucumán o Mendoza — pondrán a prueba la logística, la rotación del plantel y el fortaleza mental del equipo bajo la conducción de Spies.
Para Spies, es una prueba de fuego: lograr cohesión rápida con jugadores de distinta procedencia, adaptar su estilo a un calendario riguroso y manejar expectativas será clave. Pero el conocimiento del básquet provincial, su vínculo con el territorio y su recorrido lo respaldan.
Si Colón puede hacerse fuerte de local y no perder terreno en las salidas, puede aspirar a posicionarse bien en la tabla y afrontar con ambición la fase decisiva.
