Unión debutó como local en la Liga Nacional de Básquet con triunfo

Unión logró su primer triunfo de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet (LNB) este jueves por la noche en su debut como local en el Ángel Malvicino.
El Tatengue venció por 78 a 77 a Racing de Chivilcoy, luego de las dos derrotas iniciales como visitante.
Fue por 78 a 77 ante Racing de Chivilcoy, reciente ascendido y campeón en la Liga Argentina. Un doble de Franco Balbi a falta de 11 segundos logró poner el resultado final para los locales.
En el Tatengue, el máximo anotador fue el venezolano Yeferson Guerra con 20 puntos, seguido por los 13 del brasileño Felipe Quieros. El experimentado Franco Balbi aportó 10 unidades.
En la visita, el líder en puntos fue el estadounidense Thomas Cooper con 25. Con un goleo repartido, Deion McClenton siguió con 9 y detrás de él tres jugadores con 8 unidades.
Con este triunfo, Unión queda con un récord de un ganado y dos perdidos, lo que de momento lo ubica en la 15º colocación de la tabla general. Aún con mucho camino por recorrer, pero de momento fuera de los puestos de playoffs.
El rojiblanco venía de caer ante Oberá TC en Misiones por 84 a 66. El debut también había presentado una derrota, pero ante La Unión de Formosa y por 83 a 80.
Volverá a jugar este domingo 19 de octubre desde las 20: 30 horas ante San Martín de Corrientes en el Raúl Argento Ortiz.
