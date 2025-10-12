Hubo acción en cuatro ciudades de la provincia

Básquet femenino U17 en la Copa Santa Fe: ¡están los finalistas!

El histórico Libertad de Sunchales, San Lorenzo de Tostado, Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria y Náutico Avellaneda de Rosario definirán el campeón. La definición por el título se jugará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en sede a confirmar.