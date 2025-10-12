Básquet femenino U17 en la Copa Santa Fe: ¡están los finalistas!
El histórico Libertad de Sunchales, San Lorenzo de Tostado, Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria y Náutico Avellaneda de Rosario definirán el campeón. La definición por el título se jugará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en sede a confirmar.
La acción de la Copa Santa Fe 2025, con sus inéditas 12 disciplinas y camino a los Juegos Suramericanos 2026, no para. Al mismo tiempo que el Gobernador Maximiliano Pullaro entregaba el trofeo en fútbol masculino a Unión en el 15 de Abril, el básquetbol femenino definió este fin de semana a sus cuatro clubes finalistas en la categoría U17. ¿Quiénes serán las campeonas de la provincia?: las finales se jugarán el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en sede a confirmar.
La batalla final promete ser apasionante: Libertad de Sunchales, San Lorenzo de Tostado, Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria y Náutico Avellaneda de Rosario serán los protagonistas.
En la Cuna de la Bandera, clasificó el poderoso Club Náutico de Rosario, que derrotó por 85-34 al Club Ciudad de Venado Tuerto y también le ganó 86-33 a ADEO de Cañada de Gómez. Finalmente, completaron ADEO Cañada de Gómez 52- Ciudad de Venado Tuerto 34. De esa manera, Náutico festejó en el Velasco.
En el mítico “Hogar de los Tigres”, Libertad de Sunchales fue anfitrión en la Zona Norte B, donde enfrentó a Almagro de Esperanza y Sportivo Villa Minetti, logrando dos triunfos. En el primer juego del día, venció al elenco de Villa Minetti por 105 a 14, con 25 puntos de Sofía Rosso. En tanto, en su segundo encuentro, se impuso ante las esperancinas por 59-39, con otros 19 puntos de Rosso. En el otro partido del grupo, Almagro derrotó a Sportivo Villa Minetti por 83 a 26. Con los resultados puestos, las posiciones finalizaron así: Libertad 4; Almagro 3; Sportivo Villa Minetti 2.
Club Nautico Sportivo Avellaneda - Rosario.
En Santo Tomé, en el legendario Pay Zumé, jugaron el local Unión, Independiente de Ataliva y San Lorenzo de Tostado. En el primer juego, el equipo rojo de Ataliva derrotó al dueño de casa por 55 a 47, siendo lideradas desde el goleo por Sofía Baccile con 15 puntos. Luego, San Lorenzo de Tostado se impuso 67-40 a las rojas de Ataliva y finalmente San Lorenzo de Tostado derrotó a Unión de Santo Tomé por 51-47. Las posiciones culminaron de la siguiente manera: San Lorenzo 4; CDI Ataliva 3; CUST 2.
Nautico venció a Club Ciudad de Venado Tuerto
Todo había comenzado el viernes en el femenino de U17 en básquetbol: Paganini Alumni de Granadero Baigorria había logrado la clasificación para el cuadrangular final de la Copa Santa Fe U17 al ganar los dos partidos del triangular que se disputó en el estadio Florencio Varni de Cañada de Gómez.
Alumni de Granadero Baigorria
“Las Lobitas del Tricolor le ganaron por la tarde a Centenario de Venado Tuerto por 84 a 33 con 14 tantos de Morosín, 13 de Cejas, y 10 de Gómez, Cabral y García. En la apertura del triangular Sport Cañadense venció a Centenario 62 a 42, por lo que la definición llegó recién por la noche, momento en el que Alumni derrotó a Sport por 61 a 41 y se quedó con el pasaje gracias a 11 tantos de Donda, 10 de Schmidt, 8 de Gonnet y 8 de Cejas”, reflejan los colegas de “El Ciudadano”.
El histórico Libertad de Sunchales
Libertad de Sunchales, San Lorenzo de Tostado, Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria y Náutico Avellaneda de Rosario se quedaron con el “1” en los cuatro triangulares en el básquetbol femenino U17 de la Copa Santa Fe. Ahora, el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, en estadio a designar, habrá otro campeón “anaranjado” en la Copa Santa Fe.
