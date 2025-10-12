Unión perdió con La Unión de Formosa en su debut en la Liga Nacional 2025/26
El equipo santafesino cayó 83-80 en condición de visitante ante los formoseños, que sumaron su tercera victoria consecutiva. El partido fue parejo y se resolvió en los segundos finales con una destacada actuación del local Nuno.
Balbi tuvo la última bola del partido pero su triple no entró.
Unión de Santa Fe arrancó la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet con una derrota por la mínima diferencia en Formosa. Fue 83-80 frente a La Unión, que venía en racha positiva y volvió a mostrar solidez para resolver un duelo muy ajustado.
El partido se definió sobre el final con una jugada de tres puntos y adicional de Nuno, que fue clave para que el local sacara cinco de ventaja. La última pelota fue para Unión, pero Balbi falló un triple lejano que hubiera llevado el juego a suplementario.
El estadio Cincuentenario volvió a ser una fortaleza para el equipo formoseño.
Buen debut pese al resultado
El conjunto dirigido por Sebastián Puñet mostró carácter en su presentación, más allá del resultado adverso. Fue un encuentro de rachas, donde La Unión tuvo más eficacia en momentos decisivos. Basabe y Vogt fueron los máximos anotadores del Tatengue con 16 puntos cada uno, mientras que Balbi aportó 12.
Por el lado del local, Graterol firmó un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes, bien acompañado por Elsener (14), Machuca (12) y Nuno (11).
La primera mitad mostró a Unión con dificultades para anotar desde el perímetro y a La Unión aprovechando para correr la cancha. Alorda fue la figura inicial con 6 puntos seguidos, y el local llegó a estar 11 arriba. Pero la visita ajustó en defensa en el segundo cuarto, metió un parcial de 9-0 y llegó a empatar el marcador con protagonismo de Queiros y Vogt.
En el tercer cuarto, ambos equipos mantuvieron el ritmo alto. Chamorro y Alessio lograron poner a Unión cuatro puntos arriba, pero Elsener achicó la distancia antes del cierre. En el último parcial, el ingreso de Beavers y Guerra dio aire a los de Santa Fe, que se mantuvieron a tiro hasta el final.
Pese a la derrota, Unión dejó buenas sensaciones en su debut. Jugó con intensidad, rotó el banco y tuvo pasajes de dominio. El cierre fue para La Unión, que con esta victoria suma su tercera consecutiva y se consolida en el arranque de la Liga.
El próximo compromiso del Tatengue será clave para comenzar a construir su camino en casa, donde buscará hacerse fuerte como en temporadas anteriores.
