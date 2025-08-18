Vogt, refuerzo de Unión en básquet: “Tenemos la expectativa de llegar a los playoffs”

Unión ya tiene el plantel prácticamente definido de cara a la próxima temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet (LNB). Chris Vogt es uno de los nombres que reforzarán el juego interno.
El interno estadounidense será refuerzo para la próxima temporada. Habló de lo que se viene y la experiencia en su Mayfield natal.
Pivot neto, con sus 2.13 metros y 26 años intentará darle potencia a la pintura del equipo que seguirá dirigiendo Maximiliano Seigorman. El jugador nacido en Mayfield, dentro del estado de Kentucky, Estados Unidos, habló con El Litoral.
“Tenemos la expectativa de llegar a los playoffs y jugar nuestro mejor baloncesto en la postemporada”, define respecto a lo que pretende de cara a la quinta temporada consecutiva en la máxima divisional argentina.
El Tatengue viene de obtener su primera clasificación a la postemporada, donde cayó en la ronda re-clasificatoria ante Riachuelo de La Rioja, club que se bajó del siguiente torneo por incapacidad de financiar el plantel. Situación similar a la de Zárate Basket que descendió, pero tampoco jugará la Liga Argentina. El equipo santafesino quiere mejorar dicha participación.
“Todo lo que he oído o leído sobre Santa Fe y Argentina ha sido bueno, y estoy emocionado por ir allí. Un antiguo compañero de equipo de la universidad jugó en Santa Fe y me habló muy bien de la ciudad, el equipo y la liga en general”, agregó el refuerzo rojiblanco.
Su porte físico es uno de los principales activos para la competencia en la Liga Nacional. Su tarea será, en parte, reemplazar la presencia interna del cubano Pedro Bombino, quien deja Unión por la puerta grande y jugará en el Fibwi Palma de la Primera FEB, segunda de España.
“Aporto presencia interior en la zona, anotando desde el poste y con jugadas de pick and roll en ataque”, describe Chris sobre una de las aristas de su juego, algo que entre una serie de destinos, logró mostrar en Caballeros de Culiacán del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.
El jugador formado en Northern Kentucky Norse (NCAA), con paso por Cincinnati Bearcats (NCAA), Wisconsin Badgers (NCAA), Vienna Timberwolves (Austria), Leuven Bears (Bélgica) y Olomoucko (Chequia), respondió que en el otro lado del parqué puede colaborar “defendiendo el aro y bloqueando tiros en defensa”.
Otra de los elementos reconocidos de Vogt en la previa a su arribo a Santa Fe tiene que ver con parte de su experiencia personal y un trágico episodio registrado en 2021 en Estados Unidos
Entre el 10 y 11 de diciembre de ese año una oleada de tornados afectó los estados de Arkansas, Missouri, Illinois, Tennessee y Kentucky, siendo este último el más sufrido con 64 de las 78 víctimas fatales contabilizadas.
La ciudad natal de Chris fue una de las que sufrió destrozos producto del fenómeno meteorológico y la primera reacción del por entonces jugador de Wisconsin fue realizar una colecta digital. La noticia fue tomada con interés y en pocas horas logró recaudar más de 150 mil dólares.
“Crecí en Mayfield y sigo viviendo allí. Fue algo que nunca esperas que le pase a tu ciudad natal. Fue horrible ver cómo mi ciudad natal quedaba destruida y cómo la gente perdía a sus seres queridos, sus casas o sus negocios.”, recordó Vogt sobre el lamentable episodio.
“Lo positivo fue ver cómo todos se unían para ayudarse mutuamente. Han pasado casi cuatro años y algunas partes del centro de la ciudad aún se están reconstruyendo”, remarcó respecto al proceso de recuperación de la localidad de tan sólo 10 mil habitantes.
