El refuerzo de Unión en básquet que recaudó 150 mil dólares por un tornado en Kentucky

Chris Vogt, un pivot estadounidense de 2.13 metros de altura, fue el primer extranjero confirmado por Unión como refuerzo para la próxima temporada de Liga Nacional de Básquet (LNB).
El interno deberá reemplazar al cubano Pedro Bombino, que emigró a la segunda división de España. Con 26 años de edad, Vogt le aportará presencia en la pintura y potencia por su juego explosivo al equipo dirigido por Maximiliano Seigorman, el cual renovó a Ignacio Alessio y Daniel Hure, pero debe rearmar el plantel.
Con experiencia y buenas referencia en el básquet universitario, ligas europeas y reciente paso por México, el estadounidense posee además una particular historia en su ciudad de nacimiento, Mayfield, en el estado de Kentucky.
En diciembre de 2021, Estados Unidos sufrió una oleada de tornados que provocaron 78 muertes confirmadas, 64 de ellas dentro del estado de Kentucky, afectando zonas del condado de Graves
Chris se enteró de la noticia, que afectaba a su localidad natal de tan sólo 10 mil habitantes, en pleno viaje con el equipo universitario de Wisconsin desde Columbus, donde habían jugado ante los Buckeyes, para enfrentar a Ohio State por la NCAA.
Sin poder estar en el lugar de los hechos, creó una página de GoFundMe para recaudar fondos para quienes sufren. En menos de una semana, había recaudado más de 155.000 dólares, con donaciones de más de 2.300 personas en todo el país.
El monto recaudado fue donado a la Cruz Roja, que colaboró en sitios como Mayfield, donde Vogt viajó para también asistir en persona: "Una cosa es recaudar dinero e intentar ayudar de esa manera, pero estar aquí y estar en el terreno, estrechar la mano de la gente, ver gente que no he visto en mucho tiempo, simplemente siento que puedo ayudar un poco más", comentó al llegar a su estado natal.
“Todos nos queremos y nos apoyamos, así que poder retribuir a la comunidad que tanto ha hecho por mí y me ha apoyado durante toda mi carrera en el baloncesto. Es una sensación fantástica ver que todo vuelve a su cauce”, expresó en su momento.
Spectrum News, un medio de Kentucky, lo definió por aquel entonces como "héroe local". Chris declaró a dicho diario que se inspiró en un conocido: "Recordé a JJ Watt, exalumno de la Universidad de Washington, y todo lo que pudo hacer por la ciudad de Houston cuando azotó el huracán".
Chris Vogt se presentó al Draft del 2022 y no fue elegido, pero su paso por el básquet universitario dejó buenas impresiones que le permitieron continuar su carrera profesional en otros destinos.
Entre 2017 y 2019 jugó en Northern Kentucky Norse. La mejor temporada fue la segunda, con promedios de 4.5 puntos, 3.7 rebotes y 0.6 asistencias.
En la 2019/20, con Cincinnati Bearcats, mejoró sus números de 11 puntos, 5.9 rebotes y 0.8 asistencias. Luego de una segunda temporada en dicho equipo, sumó un último año en Wisconsin Badgers.
De allí, comenzó un recorrido por distintos destinos del básquet FIBA: Vienna Timberwolves de Austria, Leuven Bears de Bélgica y Olomoucko de República Checa.
Su más reciente camiseta fue la de Caballeros de Culiacán en México, donde promedió 7.1 puntos, 5.6 rebotes y 1.1 asistencias en la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA, liga de baloncesto profesional con 10 equipos, principalmente del Noroeste, Occidente y Centrosur de México. Alcanzó los cuartos de final de la competencia.