A días de la pretemporada: se cayó el techo del Club de Regatas Corrientes

Uno de las grandes instituciones del básquet argentino se encuentra en un momento difícil. Esta tarde se conoció que el Club de Regatas Corrientes sufrió la caída total del techo en su estadio y las imágenes son impactantes. Afortunadamente la situación no contó con heridos.
Regatas supo ser casa de grandes jugadores como Paolo Quinteros, uno de los máximos goleadores en la historia del deporte nacional y quien lleva ese mismo récord en el club correntino. Ahora, a semanas del arranque de una nueva temporada en la máxima categoría, se quedaron sin estadio.
Así quedó el Club de Regatas Corrientes. Foto: Gentileza
Vía la cuenta oficial de X del remero informaron: "Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir".
Asimismo confirmaron: "El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha".
