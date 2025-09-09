Dos santafesinos en la pre selección U17 de básquet rumbo al Sudamericano

Dos jugadores de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB) fueron convocados dentro de la lista de 19 que conforman el campus de desarrollo U17 de la Confederación Argentina de Básquetbol.
Se trata de Manuel Hernández de Gimnasia y Esgrima y Pedro Spajic de Unión de Santa Fe
Dos jugadores de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB) fueron convocados dentro de la lista de 19 que conforman el campus de desarrollo U17 de la Confederación Argentina de Básquetbol.
Se trata de Manuel Hernández de Gimnasia y Esgrima y Pedro Spajic de Unión de Santa Fe, ambos nacidos en 2008.
Los dirigidos por Mauro Polla entrenarán entre el 10 y 20 de septiembre en el CeNARD de cara al torneo Sudamericano U17, donde jugarán sólo 12 jugadores.
Se trata de un nuevo Campus de Desarrollo que involucra jóvenes que estuvieron presentes en la instancia previa. La nómina incluye 19 jugadores que militan en nuestro país, siete de los cuales disputaron el Final Four de La Liga Federal Formativa U17 masculina el pasado fin de semana en Resistencia, Chaco.
Vale recordar que el proceso tuvo su punto de partida con una convocatoria para la región norte que se llevó a cabo del 25 al 28 de agosto en el Club Sportmen de Villa Cañás. Luego, del 30 de agosto al 2 de septiembre se realizó el respectivo campus para la región sur. Dichas iniciativas de cuatro jornadas cada una sirvieron para observar y evaluar una gran cantidad de jóvenes nacidos en 2008, para posteriormente confeccionar la lista para esta convocatoria.
La camada tiene en el horizonte su primera competencia oficial en el Sudamericano U17 que se disputará del 20 al 26 de octubre y que otorga tres lugares para la AmeriCup U18 del año próximo.
Valiosa experiencia internacional para dos jóvenes argentinos nacidos en el 2008 que se desempeñan en el exterior. Del 4 al 7 de septiembre, Simón Gradin y Facundo Cornalis participaron del prestigioso FIBA Youth Elite Camp global, que se desarrolló en la Academia DME en Florida, Estados Unidos. Esta nueva edición de la iniciativa formativa, que contó con la organización de FIBA y The Grind Session, reunió a los mejores talentos jóvenes de América y África en una de las academias más importantes del básquet norteamericano de escuela secundaria.
Participaron 28 de los mejores atletas de ambos continentes en edades colegiales, que mostraron sus talentos a la vista de scouts internacionales. El evento estuvo liderado por el entrenador múltiple campeón de mundiales formativos Donald Showalter (USA Basketball), junto con Walter Roese, Clay Moser, Sharman White y Matt Panaggio. Durante el cierre, el argentino Simón Gradín fue elegido en el quinteto ideal del campamento.
"El Programa de Desarrollo juvenil es una de las prioridades estratégicas más importantes para FIBA. Estamos entusiasmados con este campamento y las oportunidades que puede abrirle a los mejores atletas jóvenes de América y África. Continuaremos enfocándonos en el desarrollo de los jóvenes en el futuro para así proveer una plataforma de crecimiento para ellos", expresó Carlos Alves, Director Ejecutivo de FIBA Américas.
