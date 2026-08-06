9 de Julio de Rafaela escribió una de sus mejores páginas de la temporada al vencer con autoridad por 3 a 0 a Sanjustino, en el estadio Coloso del Oeste de San Justo, y avanzar a las semifinales de la Copa Santa Fe.
9 de Julio aplastó a Sanjustino y se clasificó a las semifinales de Copa Santa Fe
El conjunto dirigido por Gabriel Acastello fue ampliamente superior durante los 90 minutos, dominó el desarrollo del juego y selló una clasificación merecida entre los cuatro mejores equipos del certamen provincial.
El triunfo no solo significó un importante paso desde lo deportivo, sino también un beneficio económico para la institución rafaelina. Gracias al pase a semifinales, el "León" recibirá un premio de 3.900.000 pesos.
Desde el comienzo del partido, el equipo visitante mostró sus intenciones de asumir el protagonismo. El dominio de 9 de Julio terminó reflejándose en el marcador a los 28 minutos. Joaquín Salvucci encabezó un rápido contraataque y asistió a Cristian Ludueña, quien sacó un zurdazo preciso desde el borde del área que se metió junto al palo izquierdo para establecer el 1-0.
Antes del descanso, Facundo Díaz estuvo muy cerca de ampliar la diferencia, aunque su remate pasó apenas por encima del travesaño.
Un segundo tiempo con autoridad
.En el complemento, Sanjustino intentó adelantar sus líneas, pero nunca encontró los caminos para inquietar a Cuevas.El conjunto rafaelino mantuvo el orden, administró la ventaja y golpeó con contundencia
A los 20 minutos llegó el segundo tanto. Alex Salcedo envió un centro perfecto al área y Joaquín Salvucci apareció para conectar un preciso cabezazo que dejó sin posibilidades a Capello y prácticamente sentenció el encuentro.
Seis minutos más tarde llegó el broche de oro. David Ramírez, que había ingresado desde el banco, ejecutó un magnífico tiro libre que sorprendió al arquero local y se transformó en un verdadero golazo para decretar el 3-0 definitivo.
Con una sólida tarea colectiva, intensidad en la presión, buen manejo del balón y eficacia en ataque, 9 de Julio justificó ampliamente la victoria y ratificó su gran momento en la competencia provincial.
Con la clasificación asegurada, el elenco de Gabriel Acastello disputará las semifinales de la Copa Santa Fe frente al ganador del cruce entre Atlético Tostado y Unión de Santa Fe, partido que se jugará el próximo 15 de agosto.
Síntesis
Sanjustino 0 - 9 de Julio 3
- Estadio: Coloso del Oeste (San Justo).
- Árbitro: Gastón Regenhardt.
- Goles: 28' Cristian Ludueña, 65' Joaquín Salvucci y 71' David Ramírez, todos para 9 de Julio
- Sanjustino: Franco Capello; Alejo Macelari, Pablo Barbero, Lautaro Oggier y Agustín Pereira (Santiago Peralta); Matías Ayala Vera, Maximiliano Truchet, Lorenzo González (Leandro Zabala) y Nehemías González; Matías Benegas (Mauro Camuzzi) y Agustín Jara. DT: Marcelo Molina.
- 9 de Julio: Lucas Cuevas; Tomás Rouiller, Matías Ferlino, Gaetano Motta y Alejandro Leiva; Facundo Díaz (Ian Ostertag), Joaquín Nazzi, Alex Salcedo (Diego Taborda) y Cristian Ludueña (David Ramírez); Joaquín Cabral (Agustín Sequeira) y Joaquín Salvucci (Joaquín Zapata). Suplentes: Lautaro Salzgeber y Matías Emmert. DT: Gabriel Acastello.