Copa Santa Fe

El Club La Costa va por la remontada y sueña con otra copa

En el primer encuentro de la serie del fútbol femenino, el vigente campeón, Social Lux, aplastó por 5-1 al elenco de Avellaneda. Ahora las «Costeritas» van por revancha con el aliento de su público. El domingo se juega la gran final en el estadio «Aroldo Vénica», que está ubicado en el paraje El Timbó de esta ciudad.