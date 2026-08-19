El Club La Costa se prepara para vivir este domingo una jornada especial con la disputa de la final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino. El equipo afrontará el partido de vuelta luego de un resultado adverso en la ida, pero en la institución mantienen intacta la ilusión y confían en que la serie todavía está abierta.
El Club La Costa va por la remontada y sueña con otra copa
En el primer encuentro de la serie del fútbol femenino, el vigente campeón, Social Lux, aplastó por 5-1 al elenco de Avellaneda. Ahora las «Costeritas» van por revancha con el aliento de su público. El domingo se juega la gran final en el estadio «Aroldo Vénica», que está ubicado en el paraje El Timbó de esta ciudad.
Martín Ponticelli, presidente del Club La Costa, destacó el presente del equipo femenino y el trabajo que viene realizando la subcomisión. “Este equipo siempre nos da muchas sorpresas y alegrías. Hace varios años ya son multicampeonas aquí en la Liga Reconquistense y son las actuales campeonas provinciales de la Copa Federación”, señaló.
El dirigente remarcó que, pese al resultado del primer encuentro, “los partidos hay que jugarlos” y aseguró que toda la institución acompañará al plantel en la búsqueda de una nueva consagración provincial.
La cancha
La principal preocupación por estas horas pasa por las condiciones climáticas. Las intensas lluvias registradas en la región ya obligaron a suspender parcialmente un partido disputado el domingo en la cancha del Club La Costa. El encuentro ante Campe y Viya alcanzó a jugar su primer tiempo, pero un fuerte chaparrón anegó el campo de juego y obligó a detenerlo cuando restaban aproximadamente 15 minutos para completar la primera etapa.
Según explicó Ponticelli, los 45 minutos restantes serán disputados la próxima semana, mientras que el club decidió resguardar el campo de juego con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la final femenina del domingo.
“Hoy la cancha está resguardada para llegar al día domingo, a la final del fútbol femenino. Vamos a rogar que se pueda poner bien la cancha en condiciones”, manifestó.
Alternativas
De todos modos, desde la institución trabajan con alternativas por si las condiciones del terreno no permiten jugar en La Costa. “La final se debe jugar el domingo. O en La Costa o en otra cancha, pero la jugamos”, afirmó el presidente.
Entre las posibilidades que se analizan aparece el Club Adelante de Reconquista, además de otras instituciones que se pusieron a disposición para colaborar. Sin embargo, la prioridad continúa siendo disputar el encuentro en el estadio de La Costa.
La institución también prepara una jornada acorde a la importancia del partido. Ponticelli recordó que para la final de la Copa Federación el club acondicionó sus instalaciones y organizó distintos servicios para recibir al público.
Traslados
En ese sentido, adelantó que también se analiza implementar nuevamente un servicio de transporte para facilitar el traslado de los hinchas desde Avellaneda y Reconquista. El recorrido y los horarios serán comunicados por las redes sociales del club una vez que estén definidos todos los detalles.
La expectativa es que la final convoque a una importante cantidad de público, no solamente de La Costa, sino también de distintos puntos de la región, teniendo en cuenta el crecimiento que viene teniendo el fútbol femenino y el destacado presente del equipo.
Respecto de las entradas, Ponticelli explicó que el valor es establecido por la organización de la Copa Santa Fe. También destacó que el torneo cuenta con árbitros neutrales provenientes de otras regiones y que la seguridad está contemplada dentro de la organización provincial.
Otro de los atractivos será la cobertura periodística. Según confirmó el presidente del Club La Costa, la final tendrá transmisión para todo el territorio provincial a través de medios santafesinos, además del acompañamiento habitual de radios y periodistas deportivos de la región. “Va a haber una linda cobertura. Nosotros siempre estamos muy agradecidos porque el periodismo local acompaña a las instituciones”, expresó Ponticelli.
Esfuerzo
El presidente también puso en valor el esfuerzo que realizan los clubes amateurs para sostener sus actividades. “Es mucho el esfuerzo que se hace desde este tipo de clubes para poder llevar el día a día de la institución”, sostuvo, al destacar además que el plantel femenino continúa incorporando refuerzos y renovándose para mantenerse competitivo.
La cita está prevista para este domingo a las 16 horas, con la ilusión de que el clima permita que la gran final se dispute en el estadio de La Costa y que la institución pueda volver a vivir una jornada histórica. “Los esperamos el domingo a las cuatro de la tarde en La Costa, si Dios quiere, como para estar disfrutando de una nueva final”, concluyó Ponticelli.