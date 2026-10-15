Este sábado en el Molino Cultural (Ex Molino Franchino)

¡Jaque Mate!: debuta el Ajedrez en la invencible Copa Santa Fe 2026

El Gobierno, a principio de año, anunció la competencia provincial más ambiciosa de la historia con 14 deportes y 20 modalidades deportivas. El Ajedrez, junto al Pádel y la Pesca Deportiva, son los tres debutantes esta temporada.