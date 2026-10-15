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Este sábado en el Molino Cultural (Ex Molino Franchino)

¡Jaque Mate!: debuta el Ajedrez en la invencible Copa Santa Fe 2026

El Gobierno, a principio de año, anunció la competencia provincial más ambiciosa de la historia con 14 deportes y 20 modalidades deportivas. El Ajedrez, junto al Pádel y la Pesca Deportiva, son los tres debutantes esta temporada.

El torneo cuenta con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe.El torneo cuenta con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe.
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El Molino Cultural (Ex Molino Franchino), ubicado en Boulevard Gálvez y Pedro Vittori, será testigo este sábado 17 del debut de una de las tres disciplinas que se sumaron a la competencia provincial: llega el estreno del Ajedrez que, junto al Pádel y la Pesca Deportiva, tuvieron su bautismo 2026 para darle forma a la Copa Santa Fe más ambiciosa de la historia.

ajedrezEste sábado 17 llega el debut del ajedrez en la Copa Santa Fe.

Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe, la Federación de Ajedrez de la Provincia de Santa Fe armó una competencia que posee un formato de “Torneo por Equipos”. A su vez, cada equipo está compuesto de 3 jugadores y 1 suplente (opcional).

En cada ronda se enfrentan los tres jugadores de un equipo contra los tres del rival: del resultado general se asigna el resultado del match. Son siete rondas, tomándose como sistema de emparejamiento de las rondas es sistema Suizo (se emparejan equipos con la misma puntuación en cada ronda).

ajedrezSe aplican las reglas generales de la FIDE para el reglamento de movimientos y reclamaciones.

El ritmo de juego es diez minutos con cinco segundos de incremento por jugada para cada jugador. Se aplican las reglas generales de la FIDE (Federación internacional de Ajedrez) para el reglamento de movimientos y reclamaciones.

El evento, organizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Santa Fe, está dividido en una categoría infanto / juvenil Sub 16 y una categoría libre para todas las edades. Ambas compiten en paralelo con el mismo reglamento y modalidad.

Mirá tambiénSe presentó la edición 2026 de la Copa Santa Fe: se suman pádel, pesca deportiva y ajedrez

Esta primera edición del Ajedrez en la Copa Santa Fe 2026 moviliza a 168 jugadores inscriptos provenientes de los cuatro puntos cardinales de la provincia.

En su versión 2026, la Copa Santa Fe reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia deportiva provincial más importante de la región y fortaleciendo el desarrollo del deporte en todo el territorio santafesino.

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