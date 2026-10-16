En la continuidad del certamen que organiza el gobierno de la provincia, a lo largo de este fin de semana se jugará la fase final de la Copa Santa Fe de básquet masculino en su categoría mayores.
Los 8 mejores equipos de la provincia definen al campeón de la Copa Santa Fe de mayores
Entre este viernes y el domingo, los campeones de las ocho asociaciones del territorio santafesino chocarán en San Jorge y María Juana en busca del título que en 2025 fue propiedad de Atalaya de Rosario. Se juegan partidos de eliminación directa, desde cuartos de final y hasta la gran definición por el título. Sanjustino representará a la Asociación Santafesina.
Desde la tarde del viernes y hasta la noche del domingo, los estadios de Atlético San Jorge y su homónimo de María Juana recibirán a los vigentes monarcas de las 8 asociaciones que conforman la Federación Santafesina de Basquetbol.
Repitiendo el formato de la edición 2025, los elencos protagonistas se enfrentarán en duelos de eliminación directa comenzando en cuartos de final y llegando a la gran definición prevista para el domingo 18 a partir de las 19.
Vale recordar que en la temporada pasada fue Atalaya de Rosario el que levantó la Copa Santa Fe tras superar a Sanjustino en una emocionante final que se disputó en el estadio Ángel P. Malvicino de la capital de la provincia.
Respecto de los protagonistas de esta gran definición del certamen que cuenta con el respaldo de la Lotería de Santa Fe, los mismos accedieron en su condición de campeones de las diferentes asociaciones en las que participan habitualmente en el primer semestre de esta temporada.
De esta manera, será Sanjustino nuevamente el representante de la Asociación Santafesina, mientras que GER llegará como vigente monarca de la rosarina.
En la misma línea, Atlético María Juana jugará en nombre de la Asociación del Oeste, Unión de Sunchales por la Rafaelina y Sportivo Rivadavia de San Genaro por la Cañadense. Además, Platense Porvenir será el representante de la Asociación Reconquistense, Olimpia de Venado Tuerto de la Venadense y Atlético Tostado de la Asociación del Noroeste.
Cruces y horarios
Respecto de la programación que tendrá esta fase final, la Federación Santafesina confirmó días, horarios y sede para los 7 partidos que se jugarán a lo largo del fin de semana. La actividad comenzará con los duelos de cuartos de final que darán comienzo este viernes 16 a partir de las 19.45 horas.
En simultáneo chocarán Sportivo Rivadavia (San Genero) vs Platense Porvenir (Reconquista) en San Jorge y Gimnasia y Esgrima (Rosario) vs Atlético Tostado en María Juana. A segundo turno y desde las 22 harán lo propio Olimpia (Venado Tuerto) vs Sanjustino en San Jorge y el local Atlético frente a Unión de Sunchales en María Juana.
Ya desde el sábado, la actividad se concentrará en el Estadio Polideportivo "Raúl Novaira" propiedad del Club Atlético San Jorge. A partir de las 19 se jugará la primera semifinal mientras que desde las 21.30 se disputará la segunda.
Ya el domingo 18 y en el mismo escenario, los dos mejores resolverán cara a cara al nuevo campeón de la Copa Santa Fe en 40 minutos de máxima tensión que tendrán su inicio a las 19.
Actividad en Sub 17
En simultáneo con la definición del torneo de mayores masculino, se disputarán los 3 mini certámenes correspondientes a la fase inicial de la categoría Sub 17. De esta manera, quedarán resueltos los protagonistas del final four por el campeonato tanto en damas como en caballeros.
Entre las chicas, habrá acción en las canchas de San Lorenzo de Tostado y en Almagro de Esperanza, con sendos triangulares a disputarse durante el sábado 17. En el norte provincial, el local recibirá a Alma Juniors de Esperanza y a Independiente de Ataliva, mientras que en la primera colonia agrícola las águilas esperan por Libertad de Sunchales y Atlético Tostado.
El vencedor de estos grupos se sumará a Paganini Alumni y Náutico de Rosario, que ya se clasificaron a la definición.
En el torneo masculino, el cuadrangular se estará desarrollando en casa de Gimnasia de Rosario. Allí se presentarán además del local los representativos de Totoras Juniors, Sportsman de Villa Cañas y Santa Paula de Gálvez, buscando al cuarto y último clasificado al final four por el título. En dicha instancia ya esperan Regatas Santa Fe, Sanjustino y Temperley de Rosario.