Básquet

Los 8 mejores equipos de la provincia definen al campeón de la Copa Santa Fe de mayores

Entre este viernes y el domingo, los campeones de las ocho asociaciones del territorio santafesino chocarán en San Jorge y María Juana en busca del título que en 2025 fue propiedad de Atalaya de Rosario. Se juegan partidos de eliminación directa, desde cuartos de final y hasta la gran definición por el título. Sanjustino representará a la Asociación Santafesina.