Unión arrancó su camino en la Zona Norte de la Liga Argentina de Básquet con el pie derecho. En la jornada inaugural del torneo, el conjunto santafesino logró una trabajada victoria por 96 a 87 frente a Bochas Sport Club de Colonia Caroya, Córdoba, en un encuentro caracterizado por la intensidad ofensiva y la paridad en el trámite del juego.
Unión debutó con una sólida victoria frente a Bochas en el Malvicino
El Tatengue superó 96 a 87 a Bochas Sport Club de Colonia Caroya en el inicio del certamen. Martín Gómez, elegido MVP del cotejo, lideró una actuación colectiva con rendimientos parejos en el quinteto de Juan José Siemienczuk, que ya piensa en sus próximos compromisos como local en el Ángel P. Malvicino.
El desarrollo del partido mostró pasajes cambiantes desde el salto inicial. El Tatengue logró quedarse con el primer parcial por un apretado 23 a 21, aunque el dueño de casa reaccionó en el segundo segmento y se retiró al descanso largo al frente en el marcador por 49 a 46. Sin embargo, el quiebre de la noche se produjo en el tercer cuarto: el equipo conducido por Juan José Siemienczuk ajustó las tuercas en defensa, desplegó un juego colectivo fluido y estampó un parcial determinante para sacar una ventaja de nueve puntos (73 a 64), brecha que supo administrar con solidez hasta el bocinazo final.
En el plano individual, Unión contó con un goleo repartido y piezas clave en momentos decisivos. Agustín Ferrari finalizó como uno de los principales anotadores con 13 puntos y 2 rebotes, secundado por la figura del encuentro, Martín Gómez, quien aportó 12 unidades, 6 recobres y 2 asistencias (12 de valoración), actuación que le valió ser distinguido como el MVP del partido. En tanto, Phillip Lockett contribuyó con una destacada labor en la pintura tras registrar 11 tantos, 7 rebotes y una asistencia, acompañando los 11 puntos conseguidos por Pablo Spies y Facundo Chamorro.
Por el lado de la escuadra cordobesa, los rendimientos más sobresalientes pasaron por las manos de Agustín Jure, autor de 15 unidades, 3 rebotes y 2 asistencias, y Nicolás Zurchmitten, quien aportó 14 puntos, 5 recobres y un pase gol.
Tras concretar un inicio auspicioso fuera de casa, el elenco rojiblanco pondrá la mirada en su debut en condición de local. Unión se presentará ante su público el próximo miércoles 21 a las 21:00 en el estadio Ángel P. Malvicino, cuando reciba a Barrio Parque de Córdoba. Posteriormente, continuará su seguidilla en casa el viernes 30 ante Comunicaciones de Mercedes.
Formato de la Liga Argentina
La temporada 26/27 repite el formato de la campaña anterior, que coronó a Lanús como el campeón y el ascendido a la máxima categoría. Se disputará un torneo único con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 elencos cada uno. En su interior se jugará con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia.
Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a mediados de abril 2027 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1° al 4° puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5° al 12° lugar. La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia pero a partir de cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2027/28.
La nueva temporada tendrá flamantes pasajeros, 27 equipos repiten de la edición pasada, pero siete harán su presentación. Bartolomé Mitre de Posadas y River llegan como los ascendidos desde La Liga Federal, en tanto que Unión bajó desde la máxima categoría para disputar un certamen del que ya fue campeón en un par de oportunidades.
El Ceibo de San Francisco y Regatas de San Nicolás también adquirieron plaza para disputar la actual temporada. Barrio Jardín de Tucumán, por su parte, tomó el lugar de Estudiantes, de esa misma provincia, y Riachuelo de La Rioja ocupará por su cuenta la plaza que tuvo integrando Fusión Riojana.