Liga Argentina de Básquet

Unión debutó con una sólida victoria frente a Bochas en el Malvicino

El Tatengue superó 96 a 87 a Bochas Sport Club de Colonia Caroya en el inicio del certamen. Martín Gómez, elegido MVP del cotejo, lideró una actuación colectiva con rendimientos parejos en el quinteto de Juan José Siemienczuk, que ya piensa en sus próximos compromisos como local en el Ángel P. Malvicino.