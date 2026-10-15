Torneo Proyección 2026

Dura caída de Unión ante Talleres que frena su ilusión de llegar a los playoffs

El Tatengue cayó 3 a 0 en Córdoba por la decimotercera fecha de la Zona A. A pesar de sostener la posesión del balón durante varios pasajes, el conjunto de Alejandro Trionfini careció de profundidad y pagó cara la efectividad del dueño de casa, quedando relegado en la pelea por acceder a la fase final del certamen.