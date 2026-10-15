La Reserva de Unión sufrió un duro tropezón en sus aspiraciones de meterse en el lote de clasificados del Torneo Proyección 2026 de AFA. En el marco de la decimotercera jornada de la Zona A, el conjunto rojiblanco cayó derrotado por 3 a 0 frente a Talleres de Córdoba en condición de visitante, en un pleito donde el dueño de casa aprovechó al máximo su contundencia para quedarse con los tres puntos.
Dura caída de Unión ante Talleres que frena su ilusión de llegar a los playoffs
El Tatengue cayó 3 a 0 en Córdoba por la decimotercera fecha de la Zona A. A pesar de sostener la posesión del balón durante varios pasajes, el conjunto de Alejandro Trionfini careció de profundidad y pagó cara la efectividad del dueño de casa, quedando relegado en la pelea por acceder a la fase final del certamen.
El trámite del encuentro comenzó con un Talleres más ambicioso en la tenencia del balón, frente a un Tatengue que se replegó en su propio terreno para intentar lastimar mediante réplicas rápidas. La paridad se quebró a los 34 minutos de la primera etapa: Ignacio Alastra conectó de cabeza en el primer palo un centro enviado desde el sector izquierdo y descolocó al arquero Kuverling para gritar el 1-0. A partir de allí, la "T" apretó el acelerador y estuvo cerca de ampliar con un remate al poste de Alastra y un mano a mano que Kuverling —la gran figura santafesina en la primera mitad— le ahogó a Zalazar.
El equipo santafesino careció de ideas claras para generar peligro en el área contraria y apenas inquietó a través de un cabezazo desviado de Schalbetter y un remate de Puebla que el arquero Pontoni envió por encima del travesaño.
Con el objetivo de torcer la historia, el entrenador Alejandro Trionfini dispuso un triple cambio antes del inicio del complemento con los ingresos de Cacciabue, Pedano y Barinaga. Unión adelantó sus líneas y buscó adueñarse de la pelota en campo rival, pero cuando intentaba acomodarse sufrió un golpe certero a los 9 minutos: Alastra desbordó por derecha, conectó con Zalazar y este asistió a Corradi, quien definió con un potente derechazo para señalar el 2 a 0.
La ocasión más clara para el descuento llegó recién a los 38 minutos, cuando Thiago Fernández conectó desviado un centro de Barinaga frente al arco. Cuando el partido moría, a los 44 minutos, Tobías Zalazar sentenció el 3 a 0 definitivo con un cabezazo a la salida de un tiro de esquina.
Con este abultado tropiezo, Unión quedó posicionado con 16 unidades, producto de un registro de 3 victorias, 7 empates y 3 derrotas, desperdiciando una oportunidad clave para recortar distancias con los puestos de vanguardia que otorgan pasaje a los cruces de playoffs.
Formaciones
Talleres: Pontoni; Garavaglia, Larghi, Salas, Alastra, Santarelli, Trey, Lucero, Zalazar, P. González y Corradi. DT: Ezequiel Carboni.
Unión: Kuverling; Fazzi, Schalbetter, Coria y Zenclussen; B. Pérez, Rubinich, Iacono y Torres; Puebla y Solbes. DT: Alejandro Trionfini.
Arbitro: Juan Ferreyra
Cancha: Talleres
Goles: 34 pt Alastra (T), 9 st Corradi (T) y 44 st Zalazar (T)