Llegó el momento del salto inicial. Unión debutará como local en la Liga Argentina de Básquet 2026/27 este jueves 15 de octubre, a partir de las 21.30, cuando reciba a Bochas SC de Colonia Caroya en el estadio cubierto Ángel Malvicino. El estreno llegará luego de semanas convulsionadas puertas adentro, marcadas por la determinación de la comisión directiva de desistir de su plaza en la Liga Nacional por razones estrictamente económicas, una resolución que generó profundas discusiones e intensos debates en la vida institucional del club de la Avenida López y Planes.
Unión pone primera en la Liga Argentina tras una reestructuración a contrarreloj
Luego de la polémica decisión dirigencial de bajar de categoría por motivos económicos, el equipo santafesino debutará este jueves a las 21.30 en el Ángel Malvicino frente a Bochas SC de Colonia Caroya. Con el regreso de Juan Siemienczuk al banco y un plantel renovado a último momento, el rojiblanco iniciará un nuevo camino en la segunda división del básquet nacional.
Para encarar este nuevo desafío deportivo, la dirigencia y la subcomisión de básquet debieron ponerse manos a la obra contra el reloj. El armado del plantel se concretó en el tramo final del mercado de pases, priorizando contrataciones puntuales de jerarquía y dándole espacio a la cantera de la institución para conformar un equipo competitivo en la categoría.
Juan José Siemienczuk, un viejo conocido de Unión
En primer lugar, se selló la contratación de Juan José Siemienczuk como Entrenador Jefe. El director técnico paranaense iniciará de esta manera su tercer ciclo en la institución santafesina, acompañado por Marcos Chechele y Branco Molinero como entrenadores asistentes.
El vínculo de Siemienczuk con la historia reciente del básquet rojiblanco es insoslayable: debutó en la banca tatengue en 2011 disputando la Liga Federal y fue el arquitecto del recordado ascenso al TNA (Torneo Nacional de Ascenso) logrado el 29 de mayo de 2013 en una recordada final ante Barrio Parque de Córdoba. Su última etapa al frente del primer equipo había finalizado el 12 de mayo de 2019 tras caer ante Central Olímpico de Ceres por 77 a 65. En total, el DT suma 242 partidos oficiales dirigidos en Unión, con un registro de 140 triunfos y 102 derrotas.
El armado del plantel
En lo que respecta al armado de la nómina, una de las primeras fichas mayores en confirmarse fue el retorno del alero Martín Gómez, proveniente de Salta Basket y con paso previo por el club en la Liga Nacional 2023/24. A él se sumó Germán González, perimetral nacido en Goya, Corrientes, que aporta experiencia en la conducción, junto al base Santiago Ludueña, de último paso por Quilmes de Mar del Plata.
Para la zona de la pintura, el Tatengue incorporó al ala-pívot Phillip Lockett (2,02 metros, con recorrido reciente en Comunicaciones de Corrientes) y al alero estadounidense Kobe Julien (27 años y 1,96 metros, oriundo de Luisiana). La nómina mayor se complementa con la base de juveniles de la cantera encabezada por Facundo Chamorro, junto a Lucas Peralta, Agustín Ferrari, Benjamín Jaquier, Pedro Spajic, Pablo Spies, Duvan Torres y Tobías Medina.
Cómo llegan los equipos
Unión realizó la totalidad de su pretemporada en la capital provincial y sumó minutos de rodaje en amistosos informales. En su última presentación de preparación, el conjunto de Siemienczuk derrotó a Provincial de Rosario por 93 a 77 en el Malvicino, con una destacada actuación de Germán González (19 puntos) y del norteamericano Kobe Julien (18 unidades).
Por el lado del rival de turno, Bochas Sport Club de Colonia Caroya llega a Santa Fe tras disputar varios compromisos en el ámbito cordobés, sufriendo una caída en su último examen frente a El Ceibo de San Francisco por 102 a 84.
Precios de las entradas
Unión dio a conocer el precio de las entradas. Los socios abonarán un importe menor. Además hay una promoción para ver los 16 partidos de local en la temporada.