Liga Argentina de Básquet 2026/27

Unión pone primera en la Liga Argentina tras una reestructuración a contrarreloj

Luego de la polémica decisión dirigencial de bajar de categoría por motivos económicos, el equipo santafesino debutará este jueves a las 21.30 en el Ángel Malvicino frente a Bochas SC de Colonia Caroya. Con el regreso de Juan Siemienczuk al banco y un plantel renovado a último momento, el rojiblanco iniciará un nuevo camino en la segunda división del básquet nacional.