Es el historial más corto en todos los aspectos. Unión y Riestra solamente tienen partidos entre sí jugando ambos en Primera (con otros equipos, Unión también posee antecedentes en el ascenso, cosa que no existe en este caso). Esta será la primera vez que jueguen en el estadio de Riestra y hay muy pocos futbolistas en común.
Unión espera por el club con el que lo une la historia más corta
Apenas dos partidos y ambos en Santa Fe, será la primera vez que se enfrentarán en el Bajo Flores y hay muy pocos jugadores en común: apenas seis.
El estadio Guillermo Laza, ubicado a pocos metros de la cancha de San Lorenzo, detrás de una de las cabeceras (la que anteriormente se reservaba a los visitantes), tiene una capacidad para algo más de 8.000 espectadores y es el más chico de Primera División.
Pero yendo puntualmente a los jugadores en común, solamente seis futbolistas vistieron ambas camisetas. El más resonante de todos, por lejos, es Ignacio Arce, que es un ídolo en Deportivo Riestra y uno de los tantos arqueros que surgieron de las inferiores de Unión, con escaso rodaje en Primera y que luego se fue para triunfar en esta institución con su estilo tan particular, que inclusive llevó, a algunos – caso Cristian Fabbiani – a postularlo para la selección.
Fue así. Cuando Fabbiani era entrenador de Deportivo Riestra, en 2024, tiró esa frase contundente: "Arce tiene nivel de Selección. El que no ve eso es porque no quiere verlo", dijo el “Ogro” en su momento.
Nacho Arce nació en Paraná, hizo inferiores en Unión, tiene 34 años, formó parte del plantel profesional del Tate desde 2009 hasta 2014 pero, en ese periplo, apenas defendió en cinco ocasiones el arco tatengue.
Los otros jugadores en común son Gonzalo Peralta, el marcador central, ya fallecido; los volantes Damián Arce y Leonel Bucca y los delanteros Nahuel Fioretto y el Rayo Tomás González. Solamente seis futbolistas en toda la historia, algo poco frecuente y que suma también muy poco a esos lazos en común entre los dos clubes que se enfrentarán el próximo lunes a las 21.15 en el estadio ubicado en el Bajo Flores porteño.
Hay solamente dos choques entre estos clubes en el historial y los dos se llevaron a cabo en Santa Fe. En uno fue empate (0 a 0 y fue justamente cuando el “Ogro” Fabbiani dirigía a Deportivo Riestra) y el otro fue 2 a 0 a favor de Unión. En la cancha de Riestra, como ya se dijo, es la primera vez que se van a enfrentar.
El armado del equipo titular
Respecto de lo futbolístico, el único jugador con dificultades físicas es Lucas Menossi, quien posee una fascitis plantar que le imposibilita entrenarse con normalidad. Por tal motivo, seguramente Giaccone o Mosqueira continuarán en el equipo, aunque es muy posible que no repita ese doble cinco, que fue el que jugó de titular ante Defensa y Justicia en la última jornada.
Se podría ir “gastando a cuenta” de varias modificaciones y en distintos sectores de la cancha. En realidad, Madelón no es un entrenador que sorprenda por la cantidad de variantes y no abandonará el tradicional 4-4-2, pero seguramente retocará el equipo titular con jugadores que se quedaron afuera el viernes pasado y que podrían volver a la alineación principal.
Posibles retornos en la formación
Dos de ellos, son Marcelo Estigarribia y Julián Palacios. La dupla Tarragona-Estigarribia volvería a ser la que juegue como titular, en tanto que Palacios, que salió del equipo ante Defensa, retornaría a la formación en la mitad de la cancha.
Contra los de Florencio Varela, Madelón puso a Luna Diale y a Malcorra por afuera, en tanto que Mosqueira-Giaccone fueron los volantes de marca. Quizás esté pensando en armar algo parecido a lo que intentó en el segundo tiempo, cuando puso a Malcorra por adentro y sacó a Mosqueira. O sea, armar un medio más de juego, con tres volantes creativos y uno de contención.
Atrás, Rubio ingresó por Pintado y está recuperándose Ayala, que no pudo terminar el partido del viernes pasado. Es posible que también en ese sector provoque alguna modificación, aunque todavía faltan algunos días para el partido y es tiempo de pruebas para el técnico rojiblanco, que sabe que los tiempos se le acortan por las cuatro derrotas consecutivas que ha cosechado su equipo.
La pelea por el Reducido
Faltan cuatro fechas y Unión se alejó de la chance de la Sudamericana (es casi una quimera), pero tiene posibilidades para entrar en el Reducido. Tendrá que ayudarse con buenos resultados y cambiando totalmente el sentido de la campaña, pero hay muchos choques entre los equipos que están en las cercanías de Unión, como Estudiantes y San Lorenzo (que hoy están afuera al igual que el Tate), Newell’s e Independiente (que están adentro y son “alcanzables”).