La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las autoridades para la decimotercera fecha del Torneo Clausura, oficializando a Pablo Echavarría como el juez principal del partido que enfrentará a Deportivo Riestra y Unión.
Pablo Echavarría fue designado para el choque entre Deportivo Riestra y Unión
La AFA confirmó el cuerpo arbitral para la decimotercera jornada del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Leonardo Carol Madelón jugará en el estadio Guillermo Laza golpeado por cuatro caídas consecutivas, la más reciente sufrida en el 15 de Abril por 2 a 0 ante Defensa y Justicia. Historial positivo con Echavarría.
El juez estará acompañado en las bandas por los asistentes Ernesto Callegari y Federico García, mientras que Ramiro Maglio trabajará como cuarto árbitro. En la asistencia tecnológica, Yael Falcón Pérez estará a cargo del VAR junto a Jonathan Barrios como AVAR. El encuentro se disputará el próximo lunes 19 de octubre desde las 21:15 en el recinto Guillermo Laza de Bajo Flores.
El compromiso se presenta como un examen crucial para la escuadra rojiblanca. El Tatengue acumula una racha de cuatro derrotas en fila dentro del certamen, sufriendo su tropezón más reciente el viernes pasado al caer de local por 2 a 0 frente a Defensa y Justicia. Con este adverso panorama, los dirigidos por Leonardo Carol Madelón intentarán recuperarse en su expedición a Buenos Aires y sumar tres puntos fundamentales antes de regresar a la capital santafesina para recibir a Estudiantes de La Plata.
Cómo le fue a Unión con Echavarría
Pablo Echavarría lo dirigió 22 veces a Unión, con 8 triunfos, 9 empates y 5 derrotas. La última vez que lo dirigió fue en la 7° fecha del actual torneo, cuando se impuso de local a Sarmiento de Junín por 4 a 1 con goles de Tarragona x2, Malcorra y Ramírez. Mavilla descontó para Sarmiento.