Liga Profesional

Pablo Echavarría fue designado para el choque entre Deportivo Riestra y Unión

La AFA confirmó el cuerpo arbitral para la decimotercera jornada del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Leonardo Carol Madelón jugará en el estadio Guillermo Laza golpeado por cuatro caídas consecutivas, la más reciente sufrida en el 15 de Abril por 2 a 0 ante Defensa y Justicia. Historial positivo con Echavarría.