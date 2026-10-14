Nery sigue enojado

Pumpido: “Me fastidia escuchar las boludeces que se dicen sobre la final del Mundial”

“Los que piensan que ‘algo raro pasó’ es porque nunca entraron a una cancha de fútbol”, dijo el campeón del mundo y actual secretario adjunto de la Conmebol. Reiteró que “me aburre ver cómo se juega” y dijo que “el post Messi va a ser muy difícil”. “Hay que formar formadores”, concluyó.