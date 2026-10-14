Está en Santa Fe por el fútbol sala que nuclea a los países del sur de Conmebol y quiere que la final contra el ganador de la zona norte, que se juega en Brasil, también se haga en Santa Fe. Habla maravillas del “Invencible”, lo define como “espectacular” y cuenta del asombro de los extranjeros que llegaron a la ciudad para la disputa de este torneo que se extenderá hasta el domingo. Pero había otros temas para hablar con Nery Pumpido, arrancando por todo lo que se dijo en torno a la final del Mundial, esas teorías conspirativas que algunos, hoy, siguen pensando que existieron, más Unión, Tapia, Infantino, Domínguez y lo que pudiera surgir de la charla con este santafesino que no descarta llegar a la Fifa.
Pumpido: “Me fastidia escuchar las boludeces que se dicen sobre la final del Mundial”
“Los que piensan que ‘algo raro pasó’ es porque nunca entraron a una cancha de fútbol”, dijo el campeón del mundo y actual secretario adjunto de la Conmebol. Reiteró que “me aburre ver cómo se juega” y dijo que “el post Messi va a ser muy difícil”. “Hay que formar formadores”, concluyó.
-Arranquemos por la final del Mundial…
-¡Dejá…! Tengo un fastidio enorme por la cantidad de boludeces que se hablaron… El que piensa mal de la final, es porque nunca jugó al fútbol. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Messi en su despedida. Hay mil tipos que hablan boludeces y la gente se contagia. Hay streaming, gente que quiere figurar y dice cualquier cosa. Una barbaridad.
-Me imagino que, para alguien como vos, solamente el hecho de suponer que se haya “entregado” una final, que haya habido “cosas raras” o el “algo pasó” de muchos, es totalmente inadmisible…
-Los que lo dicen no tienen ni idea de lo que es jugar una final del mundo. Es una locura total, a mí me enferma escuchar esa boludez que han dicho. Y seguramente, los que lo dijeron, nunca estuvieron en una cancha de fútbol. No sé si es envidia o qué. Eso es lo que pasa hoy, nadie verifica si es verdad o mentira lo que están hablando. Instalan cualquier cosa. Y la gente se la cree.
-Hablan muchos y demasiado, ¿no?
-Las redes no ayudan y por eso les digo a los jugadores que hay que abstenerse por completo de las redes sociales. Termina un partido y los pibes se meten en las redes a ver qué opina la gente. ¡No lo hagan más! Cualquiera se escuda detrás de una red y dice barbaridades. Y muchos se contagian, entonces el jugador sufre… Nadie da la cara, hacen campañas a favor o en contra desde el anonimato y ustedes saben de mucha gente que lo hace.
-Se toman de lo que dijo Messi en ese video, cuando salen del vestuario para ir hacia el campo de juego el día de la final con España, pero hay que verlo completo…
-Lo que dijo Leo en ese video debe haber sido el 1 por ciento de lo que se habla siempre adentro del vestuario, no se pueden ‘agarrar’ de eso… Pregunto, ¿saben lo que es ganar una copa del mundo aquellos que plantean la duda?... Estos chicos la habían ganado y sabían que tenían otra vez la gloria a un paso, ¡miren si la iban a desperdiciar!… ¡Por favor…!
-¿Las redes sacan de foco a los futbolistas?
-Sí y por eso les aconsejo que no lean nada, que no se metan en las redes sociales porque hay que tener una mentalidad muy fuerte para aguantarse lo que se dice en las redes sociales… Hay algunos que quieren tener notoriedad desde la crítica o diciendo barbaridades… Pero lo peor es que la gente les cree.
-¿Cómo será el post Messi?
-Difícil... Ojalá que me equivoque, veo un fútbol difícil a futuro. En el Mundial estuve reunido con Infantino y gente de Fifa y si no se cambia en la formación, no hay futuro. Hoy se habla de Flores, el pibe de Boca, porque no salen jugadores distintos. El es uno de los pocos que se anima a algo diferente. Todo el mundo juega a dos toques, nadie se anima a otra cosa.
-¿Qué hay que hacer?
-Formar formadores… Si seguimos copiando y enseñándoles a jugar dos toques, no saldrán jugadores diferentes como Flores. Por eso veo con preocupación el futuro…
-Durante el Mundial dijiste que el fútbol te aburría…
-¡Y sí…! Yo miraba las tribunas… En el Mundial, el 70 u 80 por ciento del público estaba mudo y reaccionaba con pocos jugadores… Se aburría la gente… A ver, pregunto: ¿cuántos jugadores se fueron de Sudamérica a Europa?, poquitos o ninguno. Van a venir a buscar a Flores, a Aranda que está lesionado o a un par de pibes de Vélez que son buenos. Y punto. No vendrán a buscar a los que juegan a dos toques, si todo el mundo juega así.
-O sea que tu diagnóstico es encontrar gambeteadores y futbolistas que se animen a encarar. Dicho en pocas palabras, más “potrero”…
-Es que si no estusiasmás a la gente desde adentro de la cancha hacia afuera, la gente dejará de ir a la cancha. El jugador sudamericano es buscado en todo el mundo, es cierto, pero no buscan al que juega igual que los de allá. El más caro del mundo es Enzo Fernández y el que le sigue es el ecuatoriano Caicedo. Y por algo es. Pero lo buscan porque son distintos.
-¿Y cómo lo están trabajando?
-Pregúntenle a Rubén Rossi, que lo tenemos en Conmebol y seguramente habrá dicho lo mismo que digo yo. Te repito que estamos trabajando mucho para formar formadores y que saquen jugadores diferentes… Hace poco, a Claudio Vivas le pedí que me armara una lista de 10 jugadores distintos del fútbol argentino. La hizo, me la pasó y los empecé a ver. Y no son más que esos que él me nombró.
-¿Querés hablar de Unión?
-Solamente digo que hay que pensar en grande, creer y tener más ambición. Y hay que ser más exigentes para lograr cosas, no acomodarse ni ser conformistas. Es feo no creer grande ni pretender crecer. Yo no me quiero poner de ejemplo, pero nunca me estacioné, tengo casi 70 años y quiero seguir progresando y logrando cosas. Tengo un cargo extraordinario en Conmebol y ojalá llegue a la Fifa, trabajaré para eso porque así es como se debe pensar. No hablo de Unión solamente, hablo en general.
-Varias veces te lo preguntaron, pero no está de más repetir la pregunta. Ahora que te estás afirmando como dirigente, ¿no se te pasa por la cabeza intentar en algún momento llegar a la presidencia de Unión?
-Hace “mil años” que lo vengo diciendo: jamás voy a ser dirigente de Unión. Colaboraré toda la vida con Unión y con Santa Fe, pero no voy a ser dirigente. No hay nada que me haga cambiar de idea.
-Algunos temas para el final: Tapia, las críticas y el torneo de 30 equipos.
-Veo que River y Estudiantes encabezan una mesa de diálogo para cambiar algunas cosas. Ojalá que se concrete. De ninguna manera lo veo cerrado a Chiqui para todas estas cosas. Con Fassi y con Milito se sentó a charlar, así que seguramente lo hará con aquellos que le proponen cambios.
-Alejandro Domínguez.
-Yo aprendo mucho de los dirigentes de carrera y estoy al lado de un fenómeno como Alejandro Domínguez, que tiene 30 años de experiencia.
-Mundial de 64 equipos.
-Es una postura que se tratará en el congreso de marzo en Marruecos, todavía no está definido y, por ahora, Argentina tendrá un solo partido, pero pugnará por tener una rueda completa. Por eso se postuló Rosario Central como una subsede.
-Eliminatorias sudamericanas.
-Se va a resolver en breve y hay distintas posturas. Para mí, se debería jugar como se viene jugando porque a todos les sirve jugar, por más que varios estén clasificados. Si hay 64 equipos van a ir los 10 de Sudamérica al Mundial, seguramente. Y si no, habrá 6 cupos y medio. Pero mi opinión es que se debería jugar como siempre.
-Copa América de 2028.
-Estados Unidos es una de las posibilidades, tampoco está definido.