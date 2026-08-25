El Padre Ernesto Giobando

Es hincha de Unión, lo ficharon de arquero, se formó con el Papa Francisco y ahora es obispo

Ejerce en Mar del Plata, promovió el milagro de Mama Antula para su canonización, estuvo con Madelón en la concentración en la Feliz y ahora vino a Santa Fe. Hace 49 años que no va a la cancha de Unión y fue invitado para ir el viernes.