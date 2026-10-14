Leo Madelón prepara cambios para el lunes

Unión y un solo desafío: cerrar el arco y empezar a sumar ante Riestra

La AFA confirmó a Pablo Echavarría como árbitro para el cruce donde el Tate visitará a un Malevo que no está salvado del descenso. Para este lunes, a las 21.15 en el Guillermo Laza, estará Yael Falcón Pérez en el cuestionado VAR.