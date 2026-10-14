A pesar que falta para el lunes, a las 21.15, Unión "ya juega" el partido frente al Deportivo Riestra con un solo slogan: "Prohibido Perder". El equipo de Madelón, que jugará contra un equipo necesitado que no está salvado del descenso, está obligado a frenar su caída del tobogán con cuatro derrotas al hilo.
Unión y un solo desafío: cerrar el arco y empezar a sumar ante Riestra
La AFA confirmó a Pablo Echavarría como árbitro para el cruce donde el Tate visitará a un Malevo que no está salvado del descenso. Para este lunes, a las 21.15 en el Guillermo Laza, estará Yael Falcón Pérez en el cuestionado VAR.
Lunes a la noche en el Guillermo Laza
La AFA también ya juega Deportivo Riestra-Unión porque Pablo Echavarría fue designado como árbitro principal para los 90 minutos correspondientes a la fecha 13, que se jugará este lunes a las 21.15.
Echavarría estará acompañado por Ernesto Callegari y Federico García como jueces de línea, mientras que Ramiro Maglio cumplirá la función de cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará a cargo de Yael Falcón Pérez, con Jonathan Barrios como AVAR.
Vamos a los números del hombre de negro: Echavarría dirigió a Unión en 24 partidos, con un balance de seis victorias, 13 empates y cinco derrotas para el conjunto rojiblanco.
La última vez que estuvo al frente de un partido de Unión fue cuando Unión goleó 4-1 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril. Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez marcaron los goles del equipo tatengue, mientras que Julián Mavilla anotó para la visita.
Riestra, el rival del Tate, está en la pelea para gambetear el segundo descenso. Como se sabe, Estudiantes de Río Cuarto no pudo hacer pie en Primera División y consumó su descenso a la Primera Nacional el pasado sábado tras perder por 1 a 0 contra River en el Monumental.
La pobre campaña hasta el momento del equipo cordobés le hizo perder la categoría mediante los promedios con cuatro fechas por disputarse, ya que se generó una tendencia irreversible incluso si llega a ganar los últimos compromisos que le quedan en el Torneo Clausura.
Los 11 puntos conseguidos en 28 fechas le dieron un promedio de 0.392, número ampliamente inferior al de Aldosivi, su competidor más cercano.
Definido el equipo que descenderá esta temporada por promedios, ahora resta la carrera por saber quien perderá la categoría por tabla anual. El último en este ítem también es Estudiantes de Río Cuarto, por lo que el descenso lo marcará el anteúltimo de esta tabla.
En este contexto, ya son 24 los equipos de la A que se salvaron matemáticamente del descenso, por lo que solo restan cinco en carrera. Uno solo de ellos acompañará al León del Imperio a la Primera Nacional del año próximo.
El rival del Tate no se salvó del descenso
De los cinco equipos que aún pueden descender, el que más complicado está es Aldosivi, quien estaría descendiendo si el Clausura llegara a su fin hoy mismo. El conjunto marplatense tiene 16 puntos en la anual y le restan 12 en juego. Por ende, solo los equipos que poseen 28 unidades o menos en la tabla siguen con chances de irse a la B.
Dentro de ese grupo aparecen, lógicamente, Aldosivi con 16 puntos, Deportivo Riestra con 22 puntos, Central Córdoba con 26 puntos, Platense con 26 puntos y Atlético Tucumán con 28 puntos.
El Calamar puede asegurar su continuidad en primera este mismo domingo si le gana el clásico a Argentinos Juniors y tanto el Decano como el Ferroviario pueden hacer lo propio la fecha siguiente. Aldosivi es el que más complicado está, ya que deberá sacar casi el 100% de los puntos que le quedan para soñar con la permanencia.
En cuanto al once de Leo Madelón, la idea del entrenador es focalizar en cerrar el arco y poder dejar de perder para comenzar la recuperación de una vez por todas.
A la hora de hacer nombres, Lucas Menossi sigue complicado con su fascitis plantar y el otro jugador a seguir es Lucas Ayala (lesionado frente a Defensa y Justicia por una fuerte infracción de Sosa quie vio la roja en esa jugada). Ahí, si el canterano no llega, será el experimentado Bruno Pittón será su reemplazante.
De mitad para arriba tanto Julián Palacios como Marcelo Estigarribia recuperarían su lugar entre los once titulares que pondrá Madelón, de cara al juego del lunes a las 21.15 contra Riestra. Más allá de los nombres, el objetivo es uno solo en el Mundo Unión: cerrar el arco, que Mansilla no la busque adentro y dejar de perder. Si se puede ganar, obviamente, mucho mejor.