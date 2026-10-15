El Inter Miami le ganó 2 a 0 al New York City con gol de Rodrigo De Paul, quien fue asistido por Lionel Messi por un nuevo encuentro de la Major League Soccer (MLS).
Con asistencia de Messi y un golazo de De Paul, Inter Miami derrotó a New York City
Con una gran asistencia del astro rosarino para el gol del volante, el conjunto de la Florida sumó tres puntos clave para sostenerse como escolta en el torneo.
El argentino Germán Berterame había abierto la cuenta para el Inter Miami, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que De Paul estiró la ventaja cuando se jugaba el quinto minuto de tiempo adicionado en la etapa inicial.
Cuando se terminaba el primer período y ya Berterame se había hecho presente en la red, Messi recibió el balón por derecha y de cachetada metió un pase al centro del área para la entrada de De Paul, quien clavó la pelota en el ángulo desde la puerta del área.
De esta manera, el Inter Miami se mantuvo segundo en la Conferencia Este, con 52 puntos, a 14 del líder Nashville.
El regreso tras el retiro en Argentina
Lionel Messi volvió a entrenarse con el Inter Miami el 7 de octubre tras una noche inolvidable con la selección argentina en el estadio Monumental. El capitán de las Garzas retomó las prácticas con el conjunto de Florida luego de su última presentación con el equipo nacional, en la victoria de Argentina 3-0 ante Benín durante el cierre de la fecha FIFA. El regreso del rosarino reorientó la atención hacia el calendario de su club, que afronta la parte final de la temporada con aspiraciones en la Major League Soccer y después de haber conquistado la Campeones Cup a mediados del mes pasado.
Antes de reincorporarse a Inter Miami, Messi entregó dos asistencias y convirtió un penal en la victoria argentina, en una noche que también tuvo el componente emocional del reconocimiento del público en el país. Una vez terminada la actividad internacional, el futbolista se sumó a los trabajos que encabeza el ex entrenador de Unión Kily González.
En su primer partido marcó dos goles en la victoria 4-0 como local frente a DC United, por la 28ª fecha de la MLS.
El uruguayo Luis Suárez había abierto el camino con un doblete en el primer tiempo y el rosarino completó la goleada con dos tantos en el complemento.